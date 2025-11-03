Addio al design squadrato: il Galaxy S26 Ultra adotterà angoli arrotondati, secondo un leak

Design ergonomico

Il noto leaker Universe Ice ha condiviso su X l'immagine di tre protezioni per lo schermo, a partire dal modello S26 all'S26 Plus, fino al Galaxy S26 Ultra. Se per i primi modelli non sembrano esserci differenze sostanziali, l'S26 Ultra dovrebbe abbandonare il design squadrato. Non è una vera e propria novità, dato che alcune voci in merito circolavano già da un po'. Possiamo infatti vedere angoli più morbidi e arrotondati: ciò si declinerebbe in un design più ergonomico e, possibilmente, in grado di adattarsi meglio al palmo della mano.

Ad ogni modo, come potete vedere dalle immagini, le tre protezioni per lo schermo sono piatte, quindi nessuna particolare novità. Non ci resta quindi che attendere ulteriori informazioni dedicate a questo modello. Ricordiamo che Samsung ha deciso di dare la priorità produttiva all'S26 Ultra a dicembre, mentre i modelli Galaxy S26 e S26 Plus entreranno in produzione nel mese di gennaio.

A tal proposito, l'evento Unpacked si terrà più tardi rispetto alle consuete tempistiche, con la presentazione della nuova serie prevista per il 25 febbraio 2026.