Addio al design squadrato: il Galaxy S26 Ultra adotterà angoli arrotondati, secondo un leak

Un nuovo leak suggerisce che il Galaxy S26 Ultra adotterà angoli arrotondati, abbandonando le linee spigolose per un design più morbido e confortevole.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   03/11/2025
Samsung Galaxy S26

Dopo le precedenti indiscrezioni sulla serie Galaxy S26, riferendoci in particolar modo al presunto abbandono dell'S26 Edge, alla data del prossimo evento Unpacked, stavolta ci concentriamo sull'S26 Ultra. Secondo quanto trapelato da un noto leaker, infatti, quest'ultimo modello dovrebbe rinunciare al design squadrato, adottando linee più morbide e arrotondate, puntando quindi sull'ergonomia. Chiaramente specifichiamo che si tratta di informazioni da prendere con le pinze, in attesa di conferme o smentite.

Design ergonomico

Il noto leaker Universe Ice ha condiviso su X l'immagine di tre protezioni per lo schermo, a partire dal modello S26 all'S26 Plus, fino al Galaxy S26 Ultra. Se per i primi modelli non sembrano esserci differenze sostanziali, l'S26 Ultra dovrebbe abbandonare il design squadrato. Non è una vera e propria novità, dato che alcune voci in merito circolavano già da un po'. Possiamo infatti vedere angoli più morbidi e arrotondati: ciò si declinerebbe in un design più ergonomico e, possibilmente, in grado di adattarsi meglio al palmo della mano.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Ad ogni modo, come potete vedere dalle immagini, le tre protezioni per lo schermo sono piatte, quindi nessuna particolare novità. Non ci resta quindi che attendere ulteriori informazioni dedicate a questo modello. Ricordiamo che Samsung ha deciso di dare la priorità produttiva all'S26 Ultra a dicembre, mentre i modelli Galaxy S26 e S26 Plus entreranno in produzione nel mese di gennaio.

A tal proposito, l'evento Unpacked si terrà più tardi rispetto alle consuete tempistiche, con la presentazione della nuova serie prevista per il 25 febbraio 2026.

Altre caratteristiche del Galaxy S26 Ultra

Di recente sono state condivise delle immagini che mostrerebbero il modello in tre colorazioni differenti: tra queste spicca un arancione che ricorda molto quello dell'iPhone 17 Pro. Inoltre, lo smartphone potrebbe integrare il Flex Magic Pixel per la privacy, ovvero un pannello capace di oscurarsi lateralmente, proteggendo i contenuti da occhi indiscreti.

Galaxy S26 Ultra
Galaxy S26 Ultra

Il modello dovrebbe inoltre supportare una ricarica massima di 45 W, mentre il comparto fotografico dovrebbe adottare un obiettivo 5x in grado di rendere gli scatti più luminosi e dettagliati. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli più concreti.

#Samsung #Tecnologia
