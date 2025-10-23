Samsung anticipa la produzione del Galaxy S26 Ultra: come cambia la strategia dopo l'addio al modello Edge

Il piano iniziale di Samsung era quello di avviare la produzione di massa di tutti e tre i modelli entro la fine dell'anno. La nuova pianificazione prevede invece che la produzione di massa del Galaxy S26 Ultra inizi già a dicembre , mentre i modelli Galaxy S26 e S26 Plus entreranno in produzione solo nel mese di gennaio. Una mossa che, secondo fonti industriali, consentirà a Samsung di mantenere un buon ritmo nelle uscite, evitando di perdere slancio nel segmento premium.

Un andamento di mercato inferiore alle aspettative ha costretto Samsung a rivedere la tabella di marcia per la sua prossima linea di smartphone di punta. Dopo il flop commerciale del Galaxy S25 Edge, il colosso sudcoreano ha deciso di interrompere lo sviluppo del successore Galaxy S26 Edge, concentrando gli sforzi sul modello Ultra.

La nuova strategia Samsung per la serie Galaxy S26

Secondo quanto riportato da The Elec, la decisione sarebbe arrivata dopo una revisione interna della strategia di sviluppo. L'eliminazione del modello Edge, risultato il meno forte in termini di vendite, ha costretto Samsung a riorganizzare la produzione e a ridefinire le priorità. Finora, quindi, solo il pannello OLED del Galaxy S26 Ultra ha ricevuto l'approvazione definitiva per l'avvio della produzione, mentre quelli destinati ai modelli base e Plus dovranno attendere l'ok ufficiale fino a dicembre.

Un analista del settore ha evidenziato come questa scelta sia dettata dalla necessità di affrontare le limitazioni nella capacità di produzione del prodotto finito. Si ritiene che sia la soluzione più efficiente per garantire un volume adeguato di unità, partendo dal modello Ultra che ha completato lo sviluppo e che, come dimostrato dai dati passati, costituisce oltre la metà delle vendite totali della serie.

L'inizio della produzione dei massa dei modelli Galaxy S26 e Galaxy S26 Plus rimane programmata per gennaio. Se Samsung dovesse mantenere la tradizionale tempistica per l'evento Galaxy Unpacked, solitamente tenuto a febbraio, tutti e tre i flagship dovrebbero comunque essere pronti per l'inizio delle prevendite in quel periodo. La priorità data al modello Ultra appare come una scelta sensata, dato che è proprio questo dispositivo ad attirare maggiore attenzione sull'intera serie.

