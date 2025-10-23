Mysteria Ecclesiae è l'espansione finale di Kingdom Come: Deliverance 2, ecco data e trailer

Warhorse Studios e Deep Silver hanno annunciato Mysteria Ecclesiae, l'espansione finale di Kingdom Come: Deliverance 2, che sarà disponibile a partire dall'11 novembre e andrà a concludere la storia di Henry, conducendoci fra le mura del monastero di Sedletz.
Questo luogo antico e misterioso è minacciato da un'epidemia mortale su cui Henry si trova a indagare insieme a Sigismund Albicus, un celebre guaritore legato alla corte del re Venceslao. Gli indizi porteranno tuttavia i due a imbattersi in intrighi politici, religiosi e personali.
Il monastero di Sedletz sarà la nuova ambientazione esplorabile dell'espansione Mysteria Ecclesiae, ricreato dagli sviluppatori con grande attenzione ai dettagli storici e caratterizzato da ambienti ricchi, in cui avremo modo di incontrare monaci, guaritori e nobili corrotti nell'ambito di una trama dal taglio fortemente cinematografico.
Anche in questo caso le scelte morali e i dialoghi costituiranno il fulcro dell'esperienza, influenzando gli eventi e l'esito delle indagini secondo i meccanismi dell'ormai collaudato sistema messo a punto da Warhorse Studios.
Il gran finale
Kingdom Come: Deliverance 2 ha trainato i ricavi di Warhorse Studios, facendo segnare un anno da record e consolidando l'importanza di un franchise che sicuramente sarà protagonista di nuove avventure in futuro.
Sarà dunque interessante vedere in che modo Mysteria Ecclesiae chiuderà l'attuale arco narrativo di Henry, che approfitterà del nuovo incarico per accrescere ulteriormente le proprie conoscenze e le proprie competenze.
L'espansione sarà disponibile per l'acquisto dall'11 novembre, come già detto, ma i possessori della Gold Edition o dell'Expansion Pass potranno scaricarla senza costi aggiuntivi.