Mysteria Ecclesiae è l'espansione finale di Kingdom Come: Deliverance 2, ecco data e trailer

Warhorse Studios e Deep Silver hanno annunciato Mysteria Ecclesiae, l'espansione finale di Kingdom Come: Deliverance 2, che sarà disponibile a partire dall'11 novembre e andrà a concludere la storia di Henry, conducendoci fra le mura del monastero di Sedletz.

Questo luogo antico e misterioso è minacciato da un'epidemia mortale su cui Henry si trova a indagare insieme a Sigismund Albicus, un celebre guaritore legato alla corte del re Venceslao. Gli indizi porteranno tuttavia i due a imbattersi in intrighi politici, religiosi e personali.

Il monastero di Sedletz sarà la nuova ambientazione esplorabile dell'espansione Mysteria Ecclesiae, ricreato dagli sviluppatori con grande attenzione ai dettagli storici e caratterizzato da ambienti ricchi, in cui avremo modo di incontrare monaci, guaritori e nobili corrotti nell'ambito di una trama dal taglio fortemente cinematografico.

Anche in questo caso le scelte morali e i dialoghi costituiranno il fulcro dell'esperienza, influenzando gli eventi e l'esito delle indagini secondo i meccanismi dell'ormai collaudato sistema messo a punto da Warhorse Studios.