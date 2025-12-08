2

Kingdom Come Deliverance II è in offerta: (quasi) al minimo storico, è il titolo da prendere per le vacanze di Natale

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un maxi sconto che fa calare il prezzo di Kingdom Come Deliverance II (quasi) al minimo storico. Si tratta di un candidato al GOTY!

08/12/2025
Kingdom Come Deliverance II
Kingdom Come: Deliverance II
Kingdom Come: Deliverance II
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante su Kingdom Come Deliverance II, candidato al GOTY che viene messo in offerta con uno sconto attivo in formato XL del 41% per un costo totale e finale d'acquisto di 34,99€, 3€ in più rispetto al suo minimo storico.Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui giù: Kingdom Come: Deliverance II si presenta come un intenso gioco di ruolo d'azione ambientato nel cuore turbolento della Boemia del XV secolo, un periodo segnato da conflitti, instabilità politica e tensioni sociali. Al centro della storia troviamo Henry di Skalitz, un uomo comune destinato però a un percorso straordinario.

Ulteriori dettagli sul gioco

Trascinato nel caos della guerra civile, Henry si ritroverà coinvolto in una vicenda intrisa di vendetta, tradimento e crescita personale, un viaggio che lo porterà a scoprire non solo i pericoli del mondo che lo circonda, ma anche la sua reale identità.

Kingdom Come Deliverance 2 2

Il gioco segue il suo percorso "dall'umile fucina di un fabbro alla corte dei re", evidenziando un'evoluzione narrativa e personale che si intreccia con eventi storici e scelte morali spesso difficili. L'ambientazione open-world restituisce un'Europa medievale viva e immersiva: dalle città animate, ricche di mercanti, guardie e popolani, fino alle foreste lussureggianti, dense di pericoli e misteri. Per ulteriori dettagli dai uno sguardo alla nostra recensione.

