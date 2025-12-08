ChatGPT, OpenAI cambia idea e disattiva i suggerimenti delle app (per ora)

Suggerimenti delle app, ipotetici annunci pubblicitari e codici rossi proclamati: le ultime indiscrezioni di ChatGPT stanno generando un po' di confusione. Proprio qualche giorno fa alcuni utenti, tra l'altro abbonati al piano Pro, hanno ricevuto alcuni suggerimenti per installare app completamente fuori contesto, nel pieno di una conversazione. La reazione non è stata delle migliori e OpenAI ha cercato di chiarire la situazione, dichiarando che non si tratta di annunci pubblicitari, ma di "semplici suggerimenti senza alcun accordo economico". Nelle ultime ore è stata fatta maggiore chiarezza; vediamo tutti i dettagli.

Semplici test

Altri utenti hanno continuato a segnalare la presenza di suggerimenti nonostante l'abbonamento al piano Plus. È il caso di Benjamin De Kraker: dopo aver chiesto informazioni su Windows BitLocker, gli è stato improvvisamente consigliato di fare acquisti da Target.

Nick Turley ha scritto su X: "Non esistono test live per gli annunci pubblicitari: qualsiasi screenshot che avete visto non è reale o non riguarda pubblicità. Se decidiamo di inserire annunci pubblicitari, adotteremo un approccio ponderato. Le persone si fidano di ChatGPT e qualsiasi cosa faremo sarà pensata per rispettare questa fiducia."

Tuttavia, Mark Chen ha risposto in modo leggermente diverso: "Sono d'accordo sul fatto che tutto ciò che sembra una pubblicità debba essere gestito con cautela, e noi non siamo stati all'altezza. Abbiamo disattivato questo tipo di suggerimenti mentre miglioriamo la precisione del modello. Stiamo anche valutando controlli migliori in modo che possiate ridurne l'intensità o disattivarli se non li trovate utili."

Insomma, qualunque cosa fossero, quei suggerimenti ora sono stati disattivati.