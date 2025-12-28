OpenAI alla ricerca di una nuova figura che riesca ad anticipare i rischi dell’intelligenza artificiale

OpenAI ha avviato la ricerca di una nuova figura chiave per rafforzare il proprio approccio alla sicurezza: un Head of Preparedness incaricato di anticipare e mitigare i potenziali rischi legati ai modelli di intelligenza artificiale più avanzati. L'annuncio arriva in un momento delicato, segnato da un intenso dibattito pubblico sugli impatti sociali e psicologici dell'IA generativa, in particolare di ChatGPT, e da un crescente scrutinio regolatorio. Il CEO Sam Altman ha spiegato che le capacità sempre più sofisticate dei modelli stanno facendo emergere "sfide reali", tra cui effetti imprevisti sul benessere mentale degli utenti.

Per Sam Altman di OpenAI, il 2025 ha dato un'anticipazione dei problemi che causerà l'IA Secondo Altman, il 2025 ha rappresentato una sorta di "anteprima" di questi problemi, rendendo urgente un rafforzamento delle strategie di prevenzione. La nuova posizione viene descritta come cruciale e altamente impegnativa, con la necessità di entrare rapidamente nel merito di questioni tecniche e operative complesse. OpenAI avverte: le prompt injection restano una minaccia strutturale per i browser con agenti IA Il ruolo prevede la guida della strategia tecnica del Preparedness Framework di OpenAI, un insieme di processi e strumenti pensati per monitorare lo sviluppo di capacità di frontiera e i rischi di danni gravi che potrebbero derivarne, come l'uso improprio dei sistemi o conseguenze sociali non intenzionali. Il compenso annunciato (555 mila dollari annui più equity) riflette l'importanza e la pressione associate all'incarico.