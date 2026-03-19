Animal Crossing ha ora una versione nativa per PC, derivata dall'originale per GameCube

Animal Crossing, il vecchio capitolo uscito su GameCube, è stato completamente decompilato e ha ora una versione nativa per PC funzionante, ottenuta attraverso una traduzione del codice ma richiedendo comunque gli asset presi dal disco originale.

Il progetto è costruito sfruttando un ampio lavoro di decompilazione del gioco originale chiamato ac-decomp, che ha coinvolto una notevole quantità di sviluppatori amatoriali e questo ha peraltro fatto scaturire alcune polemiche su questa versione nativa in quanto è emerso che è stata costruita utilizzando Claude Code, uno strumento di programmazione basato su IA.

L'avversione in gran parte giustificata per l'uso di tali sistemi ha portato a un'accoglienza un po' controversa per la versione PC di Animal Crossing, ma si tratta comunque di un notevole risultato raggiunto dal progetto.