Ace Driver arriva per la prima volta su console: è lo storico "compagno" di Ridge Racer

L'iniziativa Arcade Archives continua a portare delle vere e proprie perle sul mercato, in questo caso con il lancio di Ace Driver, un gioco di guida sviluppato da Namco che non era mai arrivato su console, essendo rimasto legato esclusivamente alle macchine arcade come una sorta di compagno di Ridge Racer.
La linea curata da Hamster Corporation va dunque a riempire questa lacuna, consentendo ai giocatori su console di provare questo gioco di corse in stile Formula Uno a 32 anni di distanza dalla sua uscita originale in sala giochi, che avvenne poco dopo il lancio di Ridge Racer.
Ace Driver uscì in sala giochi nell'agosto del 1994, ovvero circa 10 mesi dopo il lancio dell'originale Ridge Racer, ma non venne mai convertito per sistemi domestici, dunque questo lancio su Arcade Archives ha un sapore storico.
Un reperto storico
Ace Driver è un gioco di guida in stile arcade incentrato sulla Formula Uno ma ovviamente ben lontano da una simulazione vera e propria, che nel 1994 rappresentava la risposta di Namco a Virtua Racing di Sega, il pioniere del genere in sala giochi datato 1992.
Sviluppato su System 22, era a tutti gli effetti una sorta di compagno di Ridge Racer, in quanto incentrato sulla stessa tecnologia ma con un'interpretazione un po' diversa del modello di guida.
Ace Driver è disponibile dal 28 maggio su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 nella serie Arcade Archives 2, ma arriverà anche all'interno della prima serie Arcade Archives su PS4 e Nintendo Switch.
Come gli altri giochi dell'iniziativa, anche questo propone la modalità Originale (in stile arcade), la modalità High Score e Caravan Mode, una particolare opzione che richiede di raggiungere il punteggio più alto in un breve periodo di tempo (ispirata ai caravan di Hudson Soft).
In precedenza, Arcade Archives ha proposto anche Rave Racer, per la prima volta nella storia delle console.
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