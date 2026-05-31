Ace Driver arriva per la prima volta su console: è lo storico "compagno" di Ridge Racer

L'iniziativa Arcade Archives continua a portare delle vere e proprie perle sul mercato, in questo caso con il lancio di Ace Driver, un gioco di guida sviluppato da Namco che non era mai arrivato su console, essendo rimasto legato esclusivamente alle macchine arcade come una sorta di compagno di Ridge Racer.

La linea curata da Hamster Corporation va dunque a riempire questa lacuna, consentendo ai giocatori su console di provare questo gioco di corse in stile Formula Uno a 32 anni di distanza dalla sua uscita originale in sala giochi, che avvenne poco dopo il lancio di Ridge Racer.

Ace Driver uscì in sala giochi nell'agosto del 1994, ovvero circa 10 mesi dopo il lancio dell'originale Ridge Racer, ma non venne mai convertito per sistemi domestici, dunque questo lancio su Arcade Archives ha un sapore storico.