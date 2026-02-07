Rave Racer arriva su console, per la prima volta nella storia della serie Ridge Racer

Tra le novità annunciate nel corso del recente Nintendo Direct c'è stato anche l'arrivo di Rave Racer, con lancio previsto proprio questo mese attraverso la collana Arcade Archives, che ripropone vari classici del passato dal mondo degli arcade.
Si tratta di un'aggiunta particolare perché è in effetti la prima conversione per console di questo capitolo della serie Ridge Racer, che in precedenza si era visto solo su cabinati arcade e non aveva mai avuto una distribuzione ufficiale sulle piattaforme domestiche.
A distanza di 31 anni dalla sua uscita originale, Rave Racer potrà dunque essere giocato anche sulle piattaforma domestiche moderne, ovvero PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, attraverso una trasposizione diretta curata da Hamster Corporation.
Un approdo storico su console
Uscito originariamente nel 1995, Rave Racer è un seguito di Ridge Racer sviluppato da Namco, terzo titolo della serie successivo a Ridge Racer 2, in arrivo attraverso la serie Arcade Archives il 26 febbraio su PC e console.
Sviluppato su Namco System 22, Rave Racer condivide molte caratteristiche con Ridge Racer, a partire dal modello di guida e dallo stile generale, ma introduce anche diversi elementi nuovi.
In particolare, propone due nuovi circuiti, la modalità multiplayer a 8 giocatori, una nuova colonna sonora e, nella sua versione originale, proponeva anche un'esperienza migliorata grazie al nuovo sterzo con force feedback e netti miglioramenti grafici rispetto ai titoli precedenti.
Si è trattato per vari anni dell'ultimo capitolo della serie su macchine arcade, considerando che Ridge Racer proseguì su PlayStation, fino al 2001 con il lancio di Ridge Racer 5 in sala giochi.