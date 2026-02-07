Rave Racer arriva su console, per la prima volta nella storia della serie Ridge Racer

Tra le novità annunciate nel corso del recente Nintendo Direct c'è stato anche l'arrivo di Rave Racer, con lancio previsto proprio questo mese attraverso la collana Arcade Archives, che ripropone vari classici del passato dal mondo degli arcade.

Si tratta di un'aggiunta particolare perché è in effetti la prima conversione per console di questo capitolo della serie Ridge Racer, che in precedenza si era visto solo su cabinati arcade e non aveva mai avuto una distribuzione ufficiale sulle piattaforme domestiche.

A distanza di 31 anni dalla sua uscita originale, Rave Racer potrà dunque essere giocato anche sulle piattaforma domestiche moderne, ovvero PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, attraverso una trasposizione diretta curata da Hamster Corporation.