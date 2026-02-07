Naughty Dog sta lavorando a un nuovo progetto multiplayer e multipiattaforma?

Da alcuni annunci di lavoro sembrerebbe che Naughty Dog stia lavorando a un progetto multiplayer e multipiattaforma, sebbene al momento sia molto difficile identificare bene le caratteristiche di questo prodotto, con i documenti emersi che potrebbero anche solo riferirsi a una parte di un gioco completo.
Considerando che il progetto multiplayer di The Last of Us è stato clamorosamente cancellato da Sony, vanificando anni di sviluppo di una parte del team su tale titolo, risulta difficile pensare che il team si stia cimentando in un altro progetto incentrato su caratteristiche simili.
Per il momento sappiamo che sta sviluppando Intergalactic: The Heretic Prophet, ma viste le dimensioni dello studio è probabile che stia anche portando avanti ulteriori progetti, tra i quali potrebbe esserci questo misterioso titolo.
Un misterioso annuncio di lavoro
Si tratta solo di annunci di lavoro per il momento, dunque con informazioni molto vaghe che potrebbero non riguardare necessariamente un vero e proprio gioco in uscita, ma i riferimenti al multiplayer sono evidenti soprattutto nell'esperienza richiesta ai nuovi candidati.
In particolare, c'è un annuncio di lavoro per un "Senior Sound Designer (Contingent)" che si rivolge a uno sviluppatore per la creazione di effetti sonori all'interno del gioco.
Le competenze richieste sono prevalentemente tecniche, ma la sezione "Competenze aggiuntive" potrebbe fornire alcune informazioni sul nuovo progetto, richiedendo "esperienza con i giochi multiplayer" e suggerendo il fatto che il progetto sia un "multipiattaforma".
In effetti, potrebbe trattarsi anche della componente multiplayer di un gioco più ampio in sviluppo, e la cosa potrebbe tornare con la possibilità di un The Last of Us 3 completo della modalità Fazioni, anche se questo non spiegherebbe ancora i riferimenti al multipiattaforma, facendo pensare che possa essere anche qualcosa di diverso.