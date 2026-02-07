Naughty Dog sta lavorando a un nuovo progetto multiplayer e multipiattaforma?

Da alcuni annunci di lavoro sembrerebbe che Naughty Dog stia lavorando a un progetto multiplayer e multipiattaforma, sebbene al momento sia molto difficile identificare bene le caratteristiche di questo prodotto, con i documenti emersi che potrebbero anche solo riferirsi a una parte di un gioco completo.

Considerando che il progetto multiplayer di The Last of Us è stato clamorosamente cancellato da Sony, vanificando anni di sviluppo di una parte del team su tale titolo, risulta difficile pensare che il team si stia cimentando in un altro progetto incentrato su caratteristiche simili.

Per il momento sappiamo che sta sviluppando Intergalactic: The Heretic Prophet, ma viste le dimensioni dello studio è probabile che stia anche portando avanti ulteriori progetti, tra i quali potrebbe esserci questo misterioso titolo.