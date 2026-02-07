Xbox Game Pass potrebbe espandersi con altri servizi di terze parti in futuro

In sostanza, Microsoft starebbe pensando a ulteriori aggiustamenti e riorganizzazioni di Game Pass, dopo la grossa svolta data lo scorso ottobre con la nuova disposizione in tre livelli di abbonamento e il famigerato aumento di prezzo di Game Pass Ultimate.

Dal medesimo articolo di Tom Warren abbiamo visto i possibili periodi di uscita di Gears of War: E-Day e il remake di Halo , oltre al fatto che un nuovo Xbox Controller sarebbe in arrivo , ma sono emerse anche altre informazioni interessanti.

Un'offerta più ampia

In base a quanto riferito da The Verge, questi cambiamenti non sarebbero probabilmente previsti per quest'anno ma sono al momento allo studio presso Microsoft, e riguardano soprattutto l'offerta interna ai vari livelli di Game Pass, dunque la quantità e l'organizzazione dei contenuti per gli abbonati.

Il vociferato Xbox Cloud Gaming gratis con pubblicità, che secondo varie fonti dovrebbe essere praticamente pronto per essere lanciato, non dovrebbe rientrare all'interno di Game Pass, dunque si tratterebbe di altro rispetto a questo.

"Sebbene Xbox Cloud Gaming gratuito non sarà un nuovo livello di Game Pass, fonti mi dicono che Microsoft è nelle prime fasi di esplorazione di modi per espandere la sua linea di abbonamenti Game Pass", ha scritto Warren.

"Dopo un aumento del prezzo di Game Pass Ultimate a ottobre, mi risulta che Microsoft stia valutando modi per includere servizi di terze parti negli abbonamenti Game Pass e potenzialmente anche fondere Xbox Game Pass Premium e PC Game Pass. Tuttavia, non mi aspetto grandi cambiamenti per Game Pass quest'anno".

La fusione tra il tier PC e gli altri per console sta praticamente già avvenendo con l'inclusione progressiva dei giochi PC, ma non è chiaro come questa si svolga nel prossimo futuro. Particolarmente interessante è l'idea di integrare ulteriori servizi di terze parti oltre a quelli già presento come EA Play, Ubisoft+ Classics e Fortnite Crew, sperando ovviamente che questi non vadano a modificare ulteriormente le fasce di prezzo.