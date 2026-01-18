Un abbonamento a Xbox Cloud Gaming gratis con pubblicità potrebbe essere in arrivo

Nonostante le grandi basi tecnologiche a disposizione di Microsoft sul fronte del cloud, Xbox Cloud Gaming ha continuato per anni a rimanere in beta, e si tratta di un servizio ancora piuttosto in divenire, ma che si sta definendo e che potrebbe effettuare altri importanti passi in avanti nel prossimo periodo.

D'altra parte è da un po' di tempo che si parla di questa possibilità, che con il nuovo ampliamento del servizio di cloud gaming di Microsoft sta diventando sempre più concreta, oltre che risultare piuttosto verosimile se si guarda alla situazione attuale del mercato e della tecnologia di streaming.

Secondo il noto giornalista Tom Warren, firma di The Verge, ha riferito che un abbonamento gratis con pubblicità per Xbox Cloud Gaming dovrebbe essere in arrivo , e considerando l'affidabilità della fonte è un'informazione da prendere piuttosto sul serio.

Una continua evoluzione

Con le recenti modifiche effettuate all'offerta di Game Pass, Xbox Cloud Gaming è stato messo a disposizione di tutti gli abbonati a Game Pass, con una priorità lasciata agli utenti Ultimate per poter attivare il servizio di streaming a un livello qualitativo superiore.



In ogni caso, è chiaro che la tecnologia si sta espandendo, e di recente è stato annunciato in arrivo sui televisori smart Hisense e TCL, dopo essere stato lanciato su smart TV LG e sui televisori Samsung.

Già lo scorso ottobre si parlava di un Xbox Cloud Gaming gratuito con le pubblicità che sarebbe già pronto al lancio, e considerando anche che il servizio si è espanso, con l'utilizzo che è cresciuto del 45% da parte degli abbonati a Game Pass, potremmo ormai essere vicini al lancio di questo nuovo tier.