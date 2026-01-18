Non ci sono giochi tripla A classici nella lista, ma si tratta di vari giochi indie veramente molto interessanti .

L'app ufficiale di Xbox si è aggiornata riportando dunque la variazione al catalogo che avverrà alla fine di questo mese, vediamo quali sono i giochi che abbandoneranno il servizio nella lista qui sotto:

In attesa dell'annuncio sui nuovi titoli in arrivo per la seconda parte del mese, arrivano comunicazioni su quelli che lasceranno il servizio: Xbox Game Pass perderà sette giochi alla fine di gennaio , e si tratta di una lista interessante.

Novità in arrivo la prossima settimana

È probabile che l'annuncio sui nuovi giochi in arrivo su Game Pass nella seconda metà di gennaio sia in arrivo la prossima settimana, probabilmente martedì secondo la tempistica standard, ma considerando che giovedì 22 gennaio si terrà l'Xbox Developer Direct non è escluso che le notizie possano arrivare proprio in tale occasione.

In ogni caso, come al solito la notizia sulle novità in arrivo viene preceduta da quella sui giochi che lasceranno il servizio, in questo caso tutti quelli elencati dovrebbero essere rimossi il 31 gennaio 2026.

Tra questi ci sono diversi titoli interessanti: citiamo soprattutto Citizen Sleeper 2: Starward Vector, che rappresenta uno degli RPG narrativi più affascinanti di questi anni, ma anche l'ottimo Lonely Mountains: Snow Rider.

È insomma un gruppetto di giochi che meritano attenzione e su cui potreste concentrarvi in questi giorni prima della loro rimozione dal catalogo in abbonamento.