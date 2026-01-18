Intel Bartlett Lake: trapelano le prime informazioni sui Performance Core con boost a 5,9Ghz

Una nuova indiscrezione ha svelato importanti dettagli sulla futura gamma Intel Bartlett Lake, una linea di processori pensata per il segmento embedded ed edge che si distingue per una scelta architetturale netta: l'utilizzo esclusivo di Performance Core (P-core), senza alcun core ad alta efficienza. Questa configurazione, già osservata in precedenti test sintetici, sembra offrire risultati sorprendenti in termini di prestazioni pure.
La lineup Bartlett Lake comprenderà processori delle serie Core 5, Core 7 e Core 9, per un totale di 12 modelli suddivisi in varianti PE, PTE, PEF e PQE. Anche se le specifiche complete non sono ancora state rivelate, i nomi dei modelli e le frequenze massime di boost sono emersi online, offrendo un primo quadro delle potenzialità di questi chip.
Intel Bartlett Lake e dettagli tecnici
Secondo le informazioni trapelate, i modelli Core 7 saranno dotati di 10 P-core, una configurazione già vista con il Core 7 253PE, capace di raggiungere prestazioni paragonabili a un Core i5-14500 nonostante un numero di core inferiore, grazie a un'architettura ottimizzata. Per la serie Core 5, si ipotizza una dotazione compresa tra 6 e 8 P-core, considerando l'evoluzione rispetto ai Core i5 Raptor Lake Refresh.
Al vertice della gamma troviamo i Core 9, equipaggiati con 12 Performance Core, pensati per applicazioni embedded ad alta intensità di calcolo. Dal punto di vista delle frequenze, la gamma parte da 5,2 GHz del Core 5 213PE e arriva fino a 5,9 GHz del Core 9 273PQE, il modello di punta. Quest'ultimo supera di ben 200 MHz il boost del Core i9-14900KS.
In attesa dell'annuncio ufficiale di Intel Bartlett Lake
Anche la cache L3 varia in base alla serie: 24 MB per i Core 5, 33 MB per i Core 7 e 36 MB per i Core 9, un aspetto che dovrebbe contribuire ulteriormente alle prestazioni nei carichi professionali e industriali.
Sebbene Intel abbia previsto Bartlett Lake esclusivamente per il segmento Edge ed Embedded, non è escluso che alcuni rivenditori e produttori di terze parti rendano disponibili questi processori anche nel mercato DIY, seppur senza un supporto ufficiale. In attesa di un annuncio formale, questa lineup P-core-only si candida come una delle più interessanti proposte Intel per scenari ad alte prestazioni e carichi specializzati.