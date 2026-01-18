Intel Bartlett Lake: trapelano le prime informazioni sui Performance Core con boost a 5,9Ghz

Una nuova indiscrezione ha svelato importanti dettagli sulla futura gamma Intel Bartlett Lake, una linea di processori pensata per il segmento embedded ed edge che si distingue per una scelta architetturale netta: l'utilizzo esclusivo di Performance Core (P-core), senza alcun core ad alta efficienza. Questa configurazione, già osservata in precedenti test sintetici, sembra offrire risultati sorprendenti in termini di prestazioni pure.

La lineup Bartlett Lake comprenderà processori delle serie Core 5, Core 7 e Core 9, per un totale di 12 modelli suddivisi in varianti PE, PTE, PEF e PQE. Anche se le specifiche complete non sono ancora state rivelate, i nomi dei modelli e le frequenze massime di boost sono emersi online, offrendo un primo quadro delle potenzialità di questi chip.