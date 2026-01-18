Cyberpunk 2077 VR Mod è stata rimossa su imposizione di CD Projekt RED

Il noto modder Luke Ross, specializzato in elaborazioni per realtà virtuale, pare sia stato costretto a rimuovere la mod Cyberpunk 2077 VR sotto pressione da CD Projekt RED, che era ricorsa a una richiesta DMCA nei giorni scorsi.

La mod era distribuita a pagamento e consentiva di esplorare Night City in realtà virtuale con una notevole precisione, pubblicata inizialmente nel 2022 e poi successivamente evoluta nel tempo attraverso nuove versioni sempre più elaborate e raffinate.

Non è chiaro come sia andata e perché CD Projekt RED abbia atteso quasi quattro anni prima di richiedere la rimozione di una mod che sembrava ormai poter circolare liberamente, ma a quanto pare l'azione attraverso DMCA si è svolta solo di recente.