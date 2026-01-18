MediaTek Dimensity 9600: è lui il chip che può conquistare i flagship cinesi, scopriamo perché

Il prossimo chip MediaTek Dimensity 9600 si prepara a diventare uno dei protagonisti assoluti del mercato degli smartphone flagship, in particolare in Cina. Sebbene MediaTek non abbia ancora annunciato ufficialmente il nuovo SoC, numerose indiscrezioni suggeriscono che diversi produttori stiano valutando seriamente questa soluzione come alternativa ai costosi chip Qualcomm di prossima generazione.

Alla base di questa possibile svolta c'è la strategia di prezzo di Qualcomm, che per i suoi futuri Snapdragon 8 Elite Gen 6 e Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro avrebbe fissato costi particolarmente elevati. Secondo il noto leaker cinese Digital Chat Station, brand come Oppo e Vivo potrebbero scegliere il Dimensity 9600 per le versioni "Pro Max" dei loro prossimi top di gamma, rinunciando al chip Qualcomm più avanzato.