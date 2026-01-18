MediaTek Dimensity 9600: è lui il chip che può conquistare i flagship cinesi, scopriamo perché

Il prossimo chip MediaTek Dimensity 9600 si prepara a diventare uno dei protagonisti assoluti del mercato degli smartphone flagship, in particolare in Cina. Sebbene MediaTek non abbia ancora annunciato ufficialmente il nuovo SoC, numerose indiscrezioni suggeriscono che diversi produttori stiano valutando seriamente questa soluzione come alternativa ai costosi chip Qualcomm di prossima generazione.
Alla base di questa possibile svolta c'è la strategia di prezzo di Qualcomm, che per i suoi futuri Snapdragon 8 Elite Gen 6 e Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro avrebbe fissato costi particolarmente elevati. Secondo il noto leaker cinese Digital Chat Station, brand come Oppo e Vivo potrebbero scegliere il Dimensity 9600 per le versioni "Pro Max" dei loro prossimi top di gamma, rinunciando al chip Qualcomm più avanzato.
Come viene realizzato il MediaTek Dimensity 9600?
Il Dimensity 9600 dovrebbe essere realizzato con il processo produttivo TSMC N2P a 2 nanometri, una versione evoluta del nodo N2. Questo garantirebbe un miglioramento prestazionale stimato intorno al 5% rispetto al processo N2 standard, che verrà utilizzato anche da Apple per i futuri chip A20 e A20 Pro. Tale vantaggio potrebbe risultare cruciale nella competizione diretta tra i SoC di fascia altissima.
Dal punto di vista tecnico, MediaTek punta anche sull'adozione della RAM LPDDR6, che offre una maggiore larghezza di banda rispetto alla LPDDR5. Questo aspetto potrebbe fornire un vantaggio teorico in termini di prestazioni complessive, soprattutto in scenari ad alta intensità di memoria.
Le differenze tra il MediaTek Dimensity 9600 e 9500
Restano alcune incognite sul fronte dell'efficienza energetica. L'attuale Dimensity 9500 non integra core dedicati all'efficienza, una scelta che ha penalizzato i consumi.
Al contrario, Apple ha ottimizzato l'architettura dei chip A19, ottenendo un incremento prestazionale del 29% a parità di consumo rispetto alla generazione precedente. MediaTek dovrà quindi sfruttare al massimo i benefici del processo N2P per colmare questo divario.