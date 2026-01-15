Dimensity 9500s: MediaTek presenta il nuovo rivale diretto dello Snapdragon 8 Gen 5, prestazioni da flagship senza costi estremi

Il Dimensity 9500s si posiziona come una soluzione flagship killer , pensata per offrire prestazioni elevate senza raggiungere i costi dei chip premium più estremi. MediaTek parla apertamente di numeri importanti e di un approccio progettuale aggressivo , che mira a garantire performance costanti anche sotto carichi di lavoro intensi, come multitasking avanzato e applicazioni particolarmente esigenti.

Mentre molti consumatori fanno i conti con il classico "January Blues" post-festività, il settore tecnologico continua a muoversi a ritmo serrato. MediaTek ha infatti presentato ufficialmente il Dimensity 9500s , un nuovo chipset di fascia alta che punta a diventare un vero rivale del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 , e potenzialmente anche dello Snapdragon 8 Elite della generazione precedente.

Aumento della cache on-chip per il MediaTek Dimensity 9500s

Un altro aspetto centrale del progetto è il significativo aumento della cache on-chip, pensato per migliorare la gestione dei dati e ridurre la latenza. Questo si traduce in un'esperienza più fluida, soprattutto nelle applicazioni che richiedono accessi rapidi e frequenti alla memoria, come giochi di ultima generazione e software professionali mobile.

Con il Dimensity 9500s, MediaTek sembra voler colmare il divario con Qualcomm nel segmento top di gamma, offrendo ai produttori di smartphone un'alternativa potente ma potenzialmente più accessibile. Se le promesse verranno mantenute, è molto probabile che i prossimi "flagship killer" del 2026 possano adottare proprio questo silicio, portando prestazioni da vero top di gamma.