MediaTek rimane davanti a tutti: ecco quali sono i processori più diffusi sugli smartphone nel 2025

Le quote di mercato dei produttori di System on Chip per smartphone

Secondo i dati, MediaTek ha chiuso il Q3 2024 con una quota del 37 percento, scesa al 31 per cento nel Q4 2024 e risalita al 38 per cento nel Q1 2025. Nei trimestri successivi la quota si è stabilizzata, passando al 36 per cento nel Q2 2025 e al 34 per cento nel Q3 2025. Il calo sequenziale dell'ultimo trimestre è legato soprattutto alla contrazione delle spedizioni nei segmenti entry level e low mid. All'interno del portafoglio MediaTek, la serie Dimensity 8000 ha beneficiato dei volumi del Dimensity 8350, mentre la penetrazione del 5G sotto i 150 dollari è cresciuta grazie al Dimensity 6300.

Quote di mercato globali dei chipset per smartphone dal Q3 2024 al Q3 2025, con MediaTek leader e crescita di Apple nel Q3 2025.

Qualcomm ha mostrato un andamento più stabile. Dal 24 per cento del Q3 2024 è salita al 25 per cento nel Q4, per poi raggiungere il 27 per cento nel Q1 2025. Nei trimestri successivi si registra una lieve flessione, con il 26 per cento nel Q2 2025 e il 24 per cento nel Q3 2025. Il calo è attribuito in gran parte alla stagionalità e al rallentamento della domanda per la serie Snapdragon 8 Elite, nonostante il lancio dello Snapdragon 8 Elite Gen 5. In controtendenza, la serie Snapdragon 700 ha visto una crescita, sostenuta dallo Snapdragon 7 Gen 4 adottato da modelli come vivo S30 e HONOR 400 per il mercato cinese. Intanto sono stati presentati Snapdragon 6s 4G Gen 2 e 4 Gen 4.

Apple ha alternato fasi di crescita e contrazione. La quota è passata dal 17 per cento nel Q3 2024 al 21 per cento nel Q4, per poi scendere al 15 per cento sia nel Q1 sia nel Q2 2025. Nel Q3 2025 si osserva una ripresa fino al 18 per cento, trainata dal lancio della serie iPhone 17, equipaggiata con i SoC A19 e A19 Pro. Questo andamento conferma la forte dipendenza delle spedizioni Apple dal ciclo annuale dei nuovi iPhone.

UNISOC ha mostrato una presenza solida nelle fasce di prezzo più basse. Dopo il 13 per cento del Q3 2024 e il 14 per cento del Q4, la quota è scesa al 10 per cento nel Q1 2025, per poi risalire al 13 per cento nel Q2 e al 14 per cento nel Q3 2025. La crescita recente è legata al rafforzamento dell'offerta LTE sotto i 99 dollari e a nuovi design win con marchi come Redmi, realme e TECNO.

Samsung ha mantenuto quote più contenute ma in progressivo aumento, passando dal 5 per cento nel Q3 2024 al 4 per cento nel Q4, per poi risalire al 5 per cento nel Q1 2025 e al 6 per cento sia nel Q2 sia nel Q3 2025. La crescita è sostenuta dagli Exynos 2500 nei Galaxy Flip 7 e dalle buone vendite dei Galaxy S24, oltre ai volumi mid range dell'Exynos 1330 sul Galaxy A17 5G.

HiSilicon, legata all'ecosistema Huawei, è rimasta stabile al 4 per cento fino al Q2 2025, scendendo al 3 per cento nel Q3 2025. Il calo riflette vendite inferiori della serie Pura 80 rispetto alla Pura 70, parzialmente compensate dall'aumento dei volumi dei Kirin 8000 sulla linea Nova 14.