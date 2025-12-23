Buckshot Roulette ha avuto una quantità impressionante di giocatori, arriverà su console nel 2026

Buckshot Roulette è un piccolo gioco indie in cui si gioca alla roulette russa ... virtuale, chiaramente. Lo scorso dicembre, l'editore Critical Reflex aveva annunciato che aveva raggiunto quota 4 milioni di giocatori; una quantità enorme per un titolo del genere. L'aggiornamento di oggi è però ancora più impressionante, visto che si parla di 8 milioni di giocatori . Inoltre, nel 2026 dovrebbe finalmente arrivare su console.

"Ci siamo già passati diverse volte, eppure ogni post non smette mai di essere emozionante e carico di adrenalina." Ha scritto Critical Reflex in un aggiornamento su Steam. "Lo scorso dicembre si parlava di circa 4 milioni di High Rollers, questa volta invece festeggiamo: OLTRE 8 MILIONI DI HIGH ROLLERS IN BUCKSHOT ROULETTE."

"8 milioni di persone che hanno giocato a un piccolo gioco horror... Esistono interi Paesi con meno abitanti di voi, i nostri audaci High Rollers. È difficile trovare le parole per esprimere quanto siamo grati a tutti voi. Da un piccolo gioco sperimentale su Itch.io, al debutto su Steam, al multiplayer, fino a questo numero gigantesco. Il nostro più sincero grazie a ognuno di voi: siete stati voi a rendere tutto questo possibile." Ha spiegato l'editore, svelando poi i piani per il prossimo anno.

"Sappiamo che state tutti aspettando aggiornamenti sulle versioni console. Inizialmente volevamo pubblicare il gioco su console già quest'anno, ma abbiamo incontrato alcune difficoltà tecniche, soprattutto legate al motore di gioco. Affrontare le conversioni console con Godot si è rivelato un compito tutt'altro che semplice. Tuttavia, i problemi sono stati risolti e finalmente siamo sulla strada giusta! Buckshot Roulette arriverà su console nel 2026! Quindi preparatevi a un'altra dose di adrenalina virtuale."

"Ma non è tutto: nel corso del prossimo anno arriveranno anche altre novità! Aspettatevi una nuova edizione fisica della colonna sonora e nuove ondate di merchandising, nel caso vogliate far sapere ai vostri cari quanto amate i fucili a pompa e/o il gioco d'azzardo."