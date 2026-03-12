Pokémon Pokopia sta registrando vendite notevoli, annuncia Nintendo

Nintendo ha riportato sul proprio sito ufficiale giapponese un comunicato rilasciato insieme a The Pokémon Company e relativo alle vendite di Pokémon Pokopia, che come da aspettative sta macinando numeri notevoli.
"The Pokémon Company e Nintendo hanno annunciato oggi che le vendite globali di Pokémon Pokopia per il sistema Nintendo Switch 2 hanno superato i 2,2 milioni di unità (di cui 1 milione venduto in Giappone) nei primi quattro giorni dal lancio mondiale, avvenuto il 5 marzo 2026", si legge nel testo.
Certo, non si tratta di cifre paragonabili a quelle totalizzate in media dagli episodi della serie Pokémon, ma nel caso di Pokopia parliamo di uno spin-off che peraltro è disponibile unicamente su Nintendo Switch 2, una piattaforma lanciata da poco più di un anno.
È dunque possibile leggere questi primi dati di vendita come una notizia certamente positiva, un primo e importante passo per quella che di fatto si pone come una serie inedita, pur nascendo all'interno di una proprietà intellettuale assolutamente consolidata.
Numeri a confronto
Capace di battere Resident Evil nella classifica eShop, Pokémon Pokopia ha dunque registrato ottime vendite che tuttavia non sono paragonabili a quelle dei vari episodi della serie Pokémon, come già spiegato.
Leggende Pokémon: Z-A, ad esempio, ha venduto 5,8 milioni di copie nella prima settimana, che è più del doppio rispetto a Pokopia, sebbene in un intervallo di tempo leggermente superiore.
E ha fatto decisamente meglio Pokémon Scarlatto e Violetto, con i suoi 10 milioni di copie nei primi tre giorni: un record assoluto nonché il miglior lancio di sempre per la serie.