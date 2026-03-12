Google fa sconti per Pasqua: fino a 100€ di credito sui Pixel 10 e 50€ di sconto su Pixel 9a

Dal 12 marzo 2026 al 31 marzo 2026 il Google Store Italia attiva una nuova tornata di promozioni dedicate alla gamma Pixel. La logica cambia da modello a modello: sui dispositivi di fascia più alta non c'è uno sconto immediato sul prezzo, ma un credito del Google Store da spendere successivamente, mentre su Pixel 9a troviamo un taglio diretto sul cartellino. Per chi stava valutando l'ingresso nell'ecosistema Google, è una campagna interessante soprattutto perché copre sia la linea Pro sia il modello più accessibile della serie.

Pixel 10, 10 Pro e 10 Pro XL: arriva il credito Google Store fino a 100€ I due modelli più ambiziosi della gamma, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL, danno accesso a 100€ di credito del Google Store con l'acquisto. È una formula utile soprattutto per chi sa già di voler completare il pacchetto con accessori, cover, auricolari o altri prodotti dell'ecosistema Google nei mesi successivi. Il vantaggio non è quindi uno sconto "in cassa", ma un credito da reinvestire sullo store ufficiale, e questo rende la promo particolarmente sensata per chi stava già pianificando più di un acquisto. Potete acquistare Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL cliccando su questo link. Pixel 10 Pro Anche il Pixel 10 standard rientra negli Easter Deals, con una formula simile ma leggermente ridotta: in questo caso Google riconosce 70€ di credito del Google Store. È una proposta pensata per chi punta al modello "base" della nuova generazione senza rinunciare all'esperienza Pixel fatta di Android pulito, aggiornamenti rapidi, fotografia computazionale e funzioni AI integrate nel sistema. Anche qui il vantaggio si concretizza dopo l'acquisto, quindi si presta bene a chi vuole tenersi aperta la possibilità di aggiungere in seguito accessori ufficiali o altri dispositivi compatibili. Potete acquistare Pixel 10 cliccando su questo link.

Pixel 9a: qui invece lo sconto è diretto Per chi guarda soprattutto al rapporto qualità/prezzo, il modello più immediato da considerare è il Pixel 9a, perché in questo caso Google applica un risparmio diretto di 50€. Niente credito da usare più avanti: il vantaggio si riflette subito sul totale. È una meccanica più facile da leggere e può risultare più interessante per chi vuole spendere meno possibile nell'immediato, senza pianificare altri acquisti successivi sul Google Store. Il 9a resta il classico Pixel "furbo": software pulito, ottima affidabilità fotografica per la fascia e una politica di aggiornamenti che continua a renderlo competitivo anche nel medio periodo. Potete acquistare Pixel 9a cliccando su questo link. Google Pixel 9a Le offerte sono valide dal 12/03/26 al 31/03/26 su Google Store Italia, sono riservate ai maggiorenni e, salvo diversa indicazione, non sono cumulabili con altre promozioni. Restano inoltre non trasferibili e non convertibili in denaro o equivalenti.