Google Pixel 9a è al minimo storico per la Festa delle Offerte di Primavera: a queste cifre è il best buy da prendere

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sul Google Pixel 9a che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 34% per un costo totale e finale di 361€, suo minimo storico sulla piattaforma. Acquista il telefono direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Basato sul sistema operativo Android 15 , questo dispositivo integra funzionalità avanzate e una gestione fluida delle applicazioni, rendendolo adatto sia all'utilizzo quotidiano sia alle attività più impegnative. Il design è curato e piacevole al tatto, con uno spessore di soli 8,9 mm che garantisce una presa comoda ed elegante.

Ulteriori dettagli sullo smartphone

Il Pixel 9a è dotato di un ampio display OLED da 6,3 pollici con risoluzione 1080 × 2424 pixel. Lo schermo supporta HDR10+ e una frequenza di aggiornamento a 120 Hz, offrendo immagini fluide e colori vividi. Dal punto di vista hardware, lo smartphone è equipaggiato con il processore Google Tensor G4 a 4 nm e 8 GB di RAM, che assicurano velocità e reattività.

La batteria da 5100 mAh offre una buona autonomia durante tutta la giornata. Anche il comparto fotografico è di alto livello: la fotocamera principale da 48 MP con apertura f/1.7 consente di ottenere scatti dettagliati, mentre la fotocamera frontale da 13 MP è ideale per selfie e videochiamate.