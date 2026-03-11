Sei alla ricerca di una nuova tastiera? Tra le offerte Amazon spunta una super promo sull'ASUS TUF K1

Su Amazon, oggi, per la Festa delle Offerte di Primavera, è disponibile una promo che fa calare il prezzo della tastiera ASUS TUF K1: lo sconto attivo sulla piattaforma è del 35% per un costo totale e finale d'acquisto di 38,99€. Puoi acquistare la tastiera direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Realizzata dal marchio ASUS, questa tastiera appartiene alla linea TUF Gaming, nota per la sua robustezza e durata nel tempo. La tastiera utilizza switch tattili TUF Gaming con rollover fino a 19 tasti, una caratteristica che consente di premere più tasti contemporaneamente senza perdere comandi, garantendo precisione e reattività.
Ulteriori dettagli sulla tastiera
Uno degli elementi più distintivi della TUF Gaming K1 è l'illuminazione RGB dinamica, che include non solo i tasti retroilluminati ma anche una barra luminosa laterale. Questa combinazione permette di personalizzare l'aspetto della tastiera e creare effetti luminosi che rendono unica la propria postazione di gioco.
Per migliorare l'esperienza d'uso, la tastiera integra anche una manopola dedicata al controllo del volume, che consente di regolare rapidamente l'audio senza interrompere il gameplay. Il telaio in plastica rinforzata garantisce solidità e stabilità, mentre la tastiera offre anche una resistenza ai liquidi fino a 300 ml, utile per proteggere il dispositivo da piccoli incidenti. Il comfort è assicurato dal poggiapolsi ergonomico, ideale per lunghe sessioni di gioco