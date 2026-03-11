Le Logitech G435 sono cuffie da gaming bluetooth con tecnologia Lightspeed: in promo (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che coinvolge le cuffie Logitech G435 : l'offerta prevede uno sconto attivo del 59% per un costo totale e finale d'acquisto di 36,09€, circa 1€ di differenza rispetto al minimo storico . Puoi acquistare le cuffie direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Prodotte dal marchio Logitech, queste cuffie combinano tecnologia wireless avanzata e un design leggero, rendendole ideali per giocare su diverse piattaforme . Le G435 utilizzano la tecnologia LIGHTSPEED wireless insieme alla connettività Bluetooth a bassa latenza, permettendo di collegarsi facilmente a vari dispositivi.

Ulteriori dettagli sulle cuffie

Uno dei punti di forza delle G435 è il loro peso estremamente ridotto: con soli 165 grammi, le cuffie circumaurali risultano molto comode da indossare anche per lunghi periodi. I cuscinetti auricolari in memory foam migliorano ulteriormente il comfort e rendono il prodotto adatto anche ai gamer più giovani o a chi ha una testa più piccola.

Dal punto di vista audio, le cuffie sono dotate di driver da 40 mm che offrono un suono bilanciato e di alta qualità. Sono inoltre compatibili con tecnologie audio surround come Dolby Atmos e Windows Sonic, per un'esperienza sonora più coinvolgente nei giochi. Le G435 integrano anche doppi microfoni beamforming.