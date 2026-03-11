0

Tastiera Logitech POP ICON COMBO e mouse in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le Offerte di Primavera di Amazon troviamo il kit con tastiera Logitech POP ICON COMBO nella colorazione rosa e mouse Bluetooth.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   11/03/2026
Logitech POP ICON COMBO

Se cerchi una nuova tastiera, Logitech POP ICON COMBO con mouse Bluetooth sono su Amazon a 44,71 € invece di 84,99 €, permettendoti di risparmiare fino a 40 €. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Il kit Bluetooth nella colorazione rosa

Questo kit è composto da tastiera e mouse Bluetooth con colori vivaci e pulsanti personalizzabili per soddisfare ogni esigenza. Il design è moderno e sagomato e realizzato con plastica riciclata, mentre i tasti sagomati a profilo ribassato offrono una digitazione confortevole. Il mouse è silenzioso ed è dotato di tecnologia Silent Touch. Grazie ai Tasti e Pulsanti di azione potrai passare rapidamente dalla modalità di lavoro alla modalità intrattenimento, che si tratti di social, Netflix o Spotify.

Inoltre, potrai usare il Bluetooth per connettere fino a 3 dispositivi wireless con diversi sistemi operativi, alternandoli premendo il pulsante Easy-Switch. Ovviamente non sono prodotti pensati per il gaming competitivo, ma sono davvero validi per le esigenze quotidiane.

