Xiaomi 17 e Xiaomi 17 Ultra in promo: 100€ di sconto, bonus permuta e TV a 1€

Xiaomi ha costruito una promozione piuttosto aggressiva per accompagnare il lancio della nuova serie, e la parte più interessante è che non si limita al classico sconto diretto. Utilizzando il codice XIAOMI172026 potete ottenere 100€ di sconto sui modelli della famiglia Xiaomi 17, a cui si aggiunge un bonus permuta fino a 100€ per chi consegna uno smartphone idoneo. Il vero elemento che spinge l'offerta, però, è il regalo "quasi simbolico": aggiungendo 1€ al carrello, potete portarvi a casa una Xiaomi TV A Pro 50 2026, un televisore che da solo ha un prezzo di listino di 399,99€. In altre parole, Xiaomi sta cercando di rendere il bundle più appetibile possibile per chi vuole rinnovare più di un dispositivo in una sola volta.

Xiaomi 17 Ultra e Ultra Leica Special Version Il protagonista assoluto resta naturalmente Xiaomi 17 Ultra, disponibile nelle versioni 16GB+512GB a 1499,90€ e 16GB+1024GB a 1699,90€, con in più la variante Leica Leitzphone powered by Xiaomi, cioè lo Xiaomi 17 Ultra Leica Special Version, proposta a 1999,90€ nella configurazione 16GB+1024GB. È evidente che qui Xiaomi stia puntando sul segmento fotografico premium, e già il naming della versione Leica suggerisce una volontà precisa di posizionamento. Se volete approfondire, potete consultare direttamente la pagina di Xiaomi 17 Ultra cliccando su questo link, mentre la versione Leica Special Version è disponibile a questo indirizzo. Alla base dell'offerta non c'è solo il coupon da 100€, ma anche una serie di aggiunte che possono rendere il pacchetto più ricco senza far esplodere la spesa. Per fare due conti, portando un dispositivo in permuta è possibile prendere lo Xiaomi 17 Ultra da 16GB e 512GB di memoria a 1300,90€ con in omaggio uno Xiaomi TV A Pro da 50 pollici, potendo aggiungere poi sopra con degli sconti in cross-selling caricatori ultra rapidi, smartwatch o i Redmi Buds 8 Pro.

Anche il classico Xiaomi 17 è in sconto Per chi invece cerca un top di gamma più "tradizionale", Xiaomi 17 resta la porta d'ingresso più accessibile alla nuova serie. Il modello è disponibile in versione 12GB+256GB a 999,9€ e 12GB+512GB a 1099,9€, e beneficia della stessa struttura promozionale del fratello maggiore: 100€ di sconto con il codice XIAOMI172026, fino a 100€ di bonus permuta e la possibilità di aggiungere la TV A Pro 50 2026 a 1€. Anche in questo caso potete raggiungere direttamente la pagina prodotto cliccando qui. Per chi cambia smartphone e vuole sistemare anche la parte accessori, il valore complessivo dell'operazione può diventare particolarmente interessante, soprattutto se partite da un dispositivo usato ancora ben valutato.

Altri prodotti Xiaomi in aggiunta a prezzi eccezionali A completare il quadro ci sono poi le offerte "compra insieme", che trasformano la promo in un piccolo ecosistema. Potete aggiungere un caricatore Xiaomi 120W HyperCharge a 19,99€, il 90W HyperCharge a 14,99€ oppure il 67W HyperCharge a 9,99€, mentre sul fronte wearable Xiaomi propone il 50% di sconto sul prezzo di listino se abbinate uno dei dispositivi selezionati: il Xiaomi Watch 5 Black Strap a 249,90€ oppure i Redmi Buds 8 Pro a 49,90€.