Forza Horizon 6 si mostra in un nuovo video gameplay con varie attività nell'open world

Da IGN arriva un altro video gameplay su Forza Horizon 6, all'interno del ciclo di approfondimenti che il sito evidentemente si è assicurato in collaborazione con Playground Games, in questo caso incentrato in particolare sulle varie attività presenti nell'open world.
Come i capitoli precedenti, anche Forza Horizon 6 stimola l'esplorazione del mondo circostante attraverso vari incentivi legati alla progressione con obiettivi da portare a termine e gare da intraprendere praticamente ovunque, con la mappa che si riempie esponenzialmente di punti di interesse.
Si tratta di varie attività, alcune delle quali ormai codificate da tempo all'interno della serie, più altre che verranno introdotte come elementi inediti all'interno di questo capitolo.
Qualche assaggio delle attività corsistiche
Nel video riportato qui sotto abbiamo modo di vedere alcune tipologie di corse ed eventi che Forza Horizon 6 mette a disposizione dei giocatori che esplorano il Giappone, concentrandosi in particolare su Time Attack e Drag Race, ma si tratta solo di una piccola porzione delle varie possibilità presenti.
Come al solito, queste sono inserite organicamente nel mondo di gioco: non ci sono stacchi particolari, ma si inizia a prendere parte alle sfide semplicemente continuando a correre sulle strade, raggiungendo determinate zone.
Viene inoltre ribadito qualcosa sul sistema di progressione, che come abbiamo visto riprende quello classico dei primi capitoli con i braccialetti da conquistare che sbloccano sfide sempre più impegnative e di alto profilo.
Nei giorni scorsi avevamo visto un altro video gameplay incentrato sugli scenari del Giappone e uno specificamente dedicato alla Toyota Land Cruiser.