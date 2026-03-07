Forza Horizon 6 mostra la Toyota Land Cruiser nei suoi meravigliosi scenari giapponesi

Forza Horizon 6 torna a farsi vedere con un nuovo video, in questo caso interamente incentrato sulla Toyota Land Cruiser ma che offre anche l'occasione di dare un'altra occhiata ai meravigliosi scenari del Giappone simulato da Playground Games.
Vista l'ambientazione, è molto probabile che Toyota sia destinata ad essere una presenza importante all'interno di Forza Horizon 6, dunque non stupisce questo focus speciale sulla Land Cruiser nel video in questione, auto che peraltro si adatta perfettamente a mostrare diverse caratteristiche del gioco.
Oltre al modello della macchina, come sempre ricostruito in maniera davvero impressionante, a spiccare sono anche gli scenari intorno e la loro impressionante varietà.
Un'auto adatta alla situazione
Nel trailer vediamo il grosso SUV Toyota attraversare diversi scenari anche in condizioni estreme, dando al contempo l'idea della notevole resistenza del mezzo ma anche della varietà di situazioni in cui ci troviamo a correre in Forza Horizon 6.
Come è caratteristica della serie, infatti, anche in questo sesto capitolo ci troveremo spesso e volentieri ad effettuare grandi escursioni al di fuori dei tracciati, esplorando direttamente lo scenario con la possibilità di andare più o meno ovunque nella mappa.
Chiaramente, un'auto come la Land Cruiser appare particolarmente adatta all'uopo, anche se la serie ci ha insegnato ad effettuare scampagnate estreme su praticamente qualsiasi tipologia di auto possibile.
Nei giorni scorsi abbiamo visto un nuovo video gameplay di Forza Horizon 6 in Giappone, con la successiva precisazione del fatto che il traffico era stato ridotto intenzionalmente all'interno del filmato.