Nel nuovo video di Forza Horizon 6 il traffico era stato ridotto intenzionalmente

Nella giornata di ieri abbiamo visto un nuovo video gameplay di Forza Horizon 6 pubblicato in esclusiva da IGN, nel quale la situazione sulle strade sembrava fin troppo tranquilla come notato da molti utenti, ma nelle ore scorse è arrivata la spiegazione: il traffico era stato ridotto intenzionalmente per l'occasione.
Nelle ore scorse è andato in scena un nuovo video gameplay di Forza Horizon 6 che ha mostrato diverse ambientazioni del gioco, e lo scopo principale di questo filmato era proprio concentrarsi sugli scenari, mostrando la varietà di questi e la particolare riproduzione del Giappone dal punto di vista di strade e auto.
In effetti, in molti hanno notato come l'azione fosse abbastanza tranquilla durante il percorso, con un traffico decisamente poco intenso anche all'interno delle aree urbane ma sembra che questo fosse dovuto a delle impostazioni volutamene decise dagli autori del video, ovvero IGN.
Una scelta precisa
Come spiegato successivamente da Ryan McCaffrey, il redattore che si è occupato del coverage di Forza Horizon 6 e presumibilmente era alla guida dell'auto durante la partita al gioco registrata per effettuare il video, la scelta era di focalizzarsi sullo scenario.
"Una nota per quelli che stanno commentando: il traffico era intenzionalmente abbassato qui per poterci concentrare più sullo scenario del Giappone", ha spiegato McCaffrey, "Ovviamente nel gioco completo ci saranno più auto che vanno in giro".
In effetti, siamo abituati a ritmi alquanto alti e corse decisamente spettacolari e rutilanti all'interno della serie, dunque è probabile che anche Forza Horizon 6 abbia la sua bella dose di traffico, specialmente all'interno delle aree urbane.
Nei giorni scorsi abbiamo ottenuto anche vari dettagli sulla nuova campagna tra Festival ed esplorazione in Giappone, mentre la data di uscita del gioco è stata fissata per il 19 maggio su PC e Xbox Series X|S.