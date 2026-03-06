Nel nuovo video di Forza Horizon 6 il traffico era stato ridotto intenzionalmente

Nella giornata di ieri abbiamo visto un nuovo video gameplay di Forza Horizon 6 pubblicato in esclusiva da IGN, nel quale la situazione sulle strade sembrava fin troppo tranquilla come notato da molti utenti, ma nelle ore scorse è arrivata la spiegazione: il traffico era stato ridotto intenzionalmente per l'occasione.

Nelle ore scorse è andato in scena un nuovo video gameplay di Forza Horizon 6 che ha mostrato diverse ambientazioni del gioco, e lo scopo principale di questo filmato era proprio concentrarsi sugli scenari, mostrando la varietà di questi e la particolare riproduzione del Giappone dal punto di vista di strade e auto.

In effetti, in molti hanno notato come l'azione fosse abbastanza tranquilla durante il percorso, con un traffico decisamente poco intenso anche all'interno delle aree urbane ma sembra che questo fosse dovuto a delle impostazioni volutamene decise dagli autori del video, ovvero IGN.