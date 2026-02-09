Playground Games ha illustrato le 10 nuove caratteristiche di Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 uscirà il 19 maggio su PC e Xbox Series X e S. Come saprete, sarà ambientato in Giappone e sarà probabilmente il più avanzato gioco di corse sulla piazza, battendo Forza Horizon 5. Per l'occasione, Playground Games ha voluto illustrare le dieci nuove caratteristiche più rilevanti del gioco, in un post dedicato.
La decina
Vediamo quali sono queste dieci novità:
- Esplorate i luoghi emblematici del Giappone: Potrete esplorare Tokyo e posti iconici come Shibuya Crossing e la Tokyo Tower, guidare su strade ispirate alla C1 loop e affrontare passi montani leggendari come il Monte Haruna.
- Sperimentate la neve tutto l'anno: Le stagioni tornano con variazioni più evidenti, ma la neve vi aspetterà tutto l'anno nella regione montuosa del Giappone, perfetta per i pneumatici invernali.
- Affrontate le nuove gare ad ostacoli Horizon Rush: metterete alla prova le vostre abilità in emozionanti percorsi a ostacoli, come quelli nei Docks di Tokyo, per sbloccare i Wristbands e diventare una Leggenda Horizon.
- Partecipate a incontri per tutti gli appassionati: Potrete partecipare a Time Attack Circuits, Car Meets e Drag Meets perfettamente integrati nel mondo di gioco condiviso, senza tempi di caricamento, unendovi ad altri giocatori.
- Costruite la vostra vita in Giappone: Avrete la possibilità di personalizzare i vostri garage e la vostra tenuta nel mondo aperto, invitando amici o scaricando layout della community. Con Horizon CoLab, potrete costruire insieme ad altri 12 giocatori.
- Scoprite auto aftermarket rare: Troverete e potrete aggiungere alla vostra collezione auto Aftermarket rare e uniche parcheggiate in giro per il mondo di gioco.
- Utilizzate il radar di prossimità auto migliorato: Avrete a disposizione una nuova opzione per aumentare la consapevolezza in gara, aiutandovi a evitare collisioni e mantenere pulita la competizione.
- Ascoltate i suoni migliorati: I rumori delle auto saranno migliori che mai con nuove registrazioni, audio rimasterizzato e sistemi modulari aggiornati. La nuova tecnologia di modellazione acustica e Triton Acoustics renderanno l'esperienza audio incredibilmente realistica.
- Godetevi nuove auto e opzioni di personalizzazione: Potrete personalizzare le vostre auto con una versione aggiornata di Forza Aero, verniciare le livree, installare nuovi cerchioni e osservare l'usura dei pneumatici.
- Animazioni del volante migliorate: Godrete di un'immersione maggiore con animazioni del volante con un massimo di 540 gradi di rotazione quando userete la visuale dall'abitacolo.
