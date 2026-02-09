Playground Games ha illustrato le 10 nuove caratteristiche di Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 uscirà il 19 maggio su PC e Xbox Series X e S. Come saprete, sarà ambientato in Giappone e sarà probabilmente il più avanzato gioco di corse sulla piazza, battendo Forza Horizon 5. Per l'occasione, Playground Games ha voluto illustrare le dieci nuove caratteristiche più rilevanti del gioco, in un post dedicato.