Remedy Entertainment ha un nuovo CEO: Jean-Charles Gaudechon

Gaudechon è forte di oltre 20 anni di esperienza come dirigente nell'industria dei videogiochi e dell'intrattenimento digitale. In precedenza ha ricoperto ruoli di comando in aziende come Electronic Arts e CCP Games.

Le dichiarazioni dei coinvolti

"Sono lieto di annunciare la nomina di Jean-Charles Gaudechon per guidare Remedy in una fase di crescita", ha dichiarato in un comunicato stampa il presidente del consiglio di amministrazione di Remedy Entertainment, Henri Österlund.

Jean-Charles Gaudechon in foto

La sua comprovata esperienza nello sviluppo di franchise videoludici e nella gestione di studi internazionali si adatta perfettamente alla fase attuale dell'attività di Remedy. Sotto la leadership di JC saremo nella posizione di accelerare significativamente la crescita, guidare Remedy verso una maggiore indipendenza tramite l'autopubblicazione e offrire valore duraturo ai nostri giocatori, partner e azionisti."]

Gaudechon ha aggiunto: "Sono entusiasta e onorato di unirmi a Remedy in un momento così cruciale. Lo studio ha un'identità creativa unica e una solida pipeline di progetti. Il mio impegno è proteggere ciò che lo rende speciale, realizzare giochi eccezionali e far crescere Remedy in modo da costruire valore duraturo. Remedy ha la voce e l'ambizione per diventare un pilastro del futuro dell'industria. Rimarreremo vicini ai giocatori, guadagneremo il loro tempo e la loro fiducia e rafforzeremo la nostra indipendenza nel modo in cui sviluppiamo e pubblichiamo i nostri giochi, continuando al contempo a collaborare strettamente con i partner che ci hanno sostenuto lungo il percorso. Mi trasferirò in Finlandia con la mia famiglia e sono incredibilmente entusiasta di poter lavorare direttamente con il team dello studio."