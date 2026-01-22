Alan Wake 2 ha venduto meno del previsto per colpa di Epic? Remedy risponde

Alan Wake 2 ha venduto meno del previsto per colpa di Epic Games: lo sostiene Michael Douse, publishing director di Larian Studios, che ha puntato il dito contro l'esclusiva che ha impedito al titolo di Remedy Entertainment di approdare anche su Steam.
Un paio di giorni fa, Tim Sweeney ha scritto che "Epic e Steam competono per ogni singolo cliente e per ogni singola vendita: in alcune transazioni vince Epic, in molte altre vince Steam. Tuttavia c'è una cosa che rimane costante: i giocatori e gli sviluppatori vincono grazie a più opzioni e offerte migliori."
"Capisco perfettamente che Epic abbia finanziato interamente Alan Wake 2", ha risposto Douse, "ma questo discorso altruistico a favore degli sviluppatori non suona convincente quando Remedy sembra essere finita in una crisi finanziaria perché non ha potuto sfruttare Steam per le vendite di AW2, subendo potenzialmente centinaia di milioni di dollari di mancati ricavi."
"Non che abbiano bisogno dei soldi, ma una percentuale trattenuta da Epic avrebbe potuto recuperare i costi di sviluppo e anche di più. La concorrenza è una cosa positiva ed è importante, ma è difficile credere a questo messaggio quando esistono casi dimostrabili di giochi che hanno avuto performance inferiori proprio a causa strategie simili."
La risposta di Remedy Entertainment
Già in passato Remedy ha ringraziato Epic Games per il grande supporto nello sviluppo di Alan Wake 2, e lo studio finlandese ha pensato fosse il caso di ribadire il concetto nuovamente, proprio in risposta al post pubblicato da Michael Douse.
"Alan Wake 2 non sarebbe mai esistito senza Epic Publishing", ha scritto il team. "L'accordo di pubblicazione con Epic è stato molto equo per Remedy. Sebbene accordi complessi come questo possano spesso richiedere anche un anno per essere conclusi, e non sempre risultino favorevoli allo sviluppatore, questo lo è stato."
"Inoltre è bastato solo qualche mese per arrivare alla firma. Epic Games è stata, e continua a essere, un partner eccellente per noi. Steam o non Steam."