Alan Wake 2 ha venduto meno del previsto per colpa di Epic? Remedy risponde

Alan Wake 2 ha venduto meno del previsto per colpa di Epic Games: lo sostiene Michael Douse, publishing director di Larian Studios, che ha puntato il dito contro l'esclusiva che ha impedito al titolo di Remedy Entertainment di approdare anche su Steam.

Un paio di giorni fa, Tim Sweeney ha scritto che "Epic e Steam competono per ogni singolo cliente e per ogni singola vendita: in alcune transazioni vince Epic, in molte altre vince Steam. Tuttavia c'è una cosa che rimane costante: i giocatori e gli sviluppatori vincono grazie a più opzioni e offerte migliori."

"Capisco perfettamente che Epic abbia finanziato interamente Alan Wake 2", ha risposto Douse, "ma questo discorso altruistico a favore degli sviluppatori non suona convincente quando Remedy sembra essere finita in una crisi finanziaria perché non ha potuto sfruttare Steam per le vendite di AW2, subendo potenzialmente centinaia di milioni di dollari di mancati ricavi."

"Non che abbiano bisogno dei soldi, ma una percentuale trattenuta da Epic avrebbe potuto recuperare i costi di sviluppo e anche di più. La concorrenza è una cosa positiva ed è importante, ma è difficile credere a questo messaggio quando esistono casi dimostrabili di giochi che hanno avuto performance inferiori proprio a causa strategie simili."