0

Alan Wake 2 Deluxe Edition per PS5 è su Amazon al prezzo più basso di sempre

Tra le offerte di Amazon troviamo Alan Wake 2 Deluxe Edition per PS5 al minimo storico, con uno sconto del 34%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   27/11/2025
Alan Wake 2
Alan Wake 2
Alan Wake 2
News Video Immagini

Su Amazon è disponibile Alan Wake 2 Deluxe Edition per PS5 a 39,70 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 41,90 €, e il prezzo consigliato di 59,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 34%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Contenuti della Deluxe Edition di Alan Wake 2

Questa Edizione include una serie di contenuti molto interessanti, tra cui:

  • Gioco base
  • Edizione digitale di Alan Wake Remastered
  • Pass espansione (Night Springs e Lake House)
  • Copertina reversibile con grafica esclusiva
  • Skin Fucile del nord per Saga
  • Skin Fucile Parliament per Alan
  • Giacca a vento cremisi per Saga
  • Abito da celebrità per Alan
  • Ciondolo lanterna per Saga
  • Abiti Alan Wake classici

Si tratta del nuovo titolo della serie, in cui dovrai vestire i panni di Alan Wake e Saga Anderson, assistendo allo svolgersi degli eventi da due prospettive diverse. Esplorerai quindi due mondi terrificanti, popolati da diversi personaggi e minacce. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Alan Wake 2 Deluxe Edition per PS5 è su Amazon al prezzo più basso di sempre