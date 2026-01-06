Avengers: Doomsday, ecco lo spettacolare teaser con gli X-Men

Marvel ha pubblicato lo spettacolare teaser di Avengers: Doomsday con gli X-Men, quello di cui si è parlato tanto negli ultimi giorni e che, esattamente come i primi due video, è stato mostrato nei cinema durante la proiezione di Avatar: Fuoco e Cenere.

Le sequenze mostrano in questo caso Charles Xavier e Magneto all'interno di una X-Mansion con chiari segni di colluttazione. "La morte giungerà per ognuno di noi, lo so per certo", dice la voce di Magneto. "La domanda non è se sei pronto a morire. La domanda è: 'chi vorrai essere quando chiuderai gli occhi?'"

A questo punto i due vecchi rivali si stringono per mano sorridendo, consapevoli che c'è una terribile minaccia che incombe, dopodiché la scena si sposta sul Ciclope di James Marsden, che si toglie il visore e scatena tutta la potenza dei suoi raggi ottici.

Lo scenario che si vede è chiaramente apocalittico e alle spalle di Ciclope è possibile scorgere le ombre delle enormi Sentinelle, i robot costruiti per dare la caccia ai mutanti: evidentemente è quella la minaccia a cui si fa riferimento nella prima parte del teaser.