Sonic 4 - Il film, la prima immagine teaser dà il via alle riprese

Sonic 4 il Film ha una data di uscita ufficiale, annunciata da Paramount e Sega

Al momento non ci sono ancora dettagli sulla trama del nuovo film, anche se appare probabile la presenza di personaggi come Amy Rose e Metal Sonic , visto che in passato entrambi sono stati protagonisti di scene post-credits e/o sequenze tagliate.

Ancora più spettacolare?

Se è vero che Sonic 3: Il film ci ha regalato uno dei migliori Jim Carrey di sempre, con il prossimo capitolo gli autori punteranno a fare ancora meglio, sebbene non ci siano ancora conferme sul cast e dunque sull'eventuale ritorno di Carrey nel ruolo del Dr. Robotnik.

Di certo il franchise si è rivelato capace di produrre numeri straordinari, con oltre un miliardo di dollari di incassi fra biglietti, noleggi e vendite digitali considerando tutti e tre i film già pubblicati.