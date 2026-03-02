Sonic 4 - Il film, la prima immagine teaser dà il via alle riprese

Il regista Jeff Fowler ha pubblicato la prima immagine teaser di Sonic 4 - Il film, annunciando contestualmente l'inizio delle riprese per il nuovo capitolo della saga cinematografica, in arrivo nelle sale il 19 marzo 2027.
Ufficializzato prima ancora del debutto del terzo episodio, Sonic 4 - Il film punterà a consolidare ulteriormente il grande successo delle trasposizioni live action dedicate al riccio velocista di casa SEGA, partite fra le polemiche (ricordate il design iniziale di Sonic, sì?) ma poi premiate dal pubblico.
Al momento non ci sono ancora dettagli sulla trama del nuovo film, anche se appare probabile la presenza di personaggi come Amy Rose e Metal Sonic, visto che in passato entrambi sono stati protagonisti di scene post-credits e/o sequenze tagliate.
Allo stesso modo, la figura di Shadow potrebbe avere una maggiore rilevanza all'interno della storia di Sonic 4: Il film, visto l'entusiasmo con cui è stato accolto il suo debutto nel corso del terzo capitolo della saga.
Ancora più spettacolare?
Se è vero che Sonic 3: Il film ci ha regalato uno dei migliori Jim Carrey di sempre, con il prossimo capitolo gli autori punteranno a fare ancora meglio, sebbene non ci siano ancora conferme sul cast e dunque sull'eventuale ritorno di Carrey nel ruolo del Dr. Robotnik.
Di certo il franchise si è rivelato capace di produrre numeri straordinari, con oltre un miliardo di dollari di incassi fra biglietti, noleggi e vendite digitali considerando tutti e tre i film già pubblicati.