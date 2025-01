Sonic 4 il Film ha una data di uscita ufficiale, annunciata Paramount e Sega

Con l'arrivo di Sonic the Hedgehog 3 in formato digitale, Paramount e Sega sono già pronte ad annunciare la data di uscita di Sonic 4 il Film, quarto capitolo della saga cinematografica dell'icona videoludica che, a quanto pare, continua a riscuotere un notevole successo anche in questa forma.

In base a quanto riferito dalla casa produttrice, il lancio del quarto film al momento è fissato per il 19 marzo 2027, dunque ci sarà ancora un po' da aspettare ma è chiaro che le operazioni di produzione sono già avviate, sebbene ancora in fase preliminare.

Considerando il successo al botteghino fatto registrare da Sonic 3, l'esistenza di un quarto capitolo era piuttosto scontata e Paramount non ha tardato ad annunciarlo, praticamente mentre il terzo arrivava nelle sale cinematografiche.