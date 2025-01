Sega ha lanciato un nuovo servizio online chiamato "Sega Account", collegato ai giochi della compagnia

Per il momento sembra essere una sorta di programma di fidelizzazione che punta a premiare gli utenti che giocano ai titoli Sega e Atlus in connessione con un account Sega, ma non è detto che la questione non diventi un po' più ampia e complessa nel prossimo futuro.

Nel nuovo Like a Dragon farà ottenere contenuti esclusivi

Utilizzando un Sega Account si possono dunque ottenere dei bonus come contenuti e personalizzazioni all'interno dei titoli che supportano il sistema. Tra questi c'è anche Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, in arrivo il 21 febbraio.



Secondo quanto riferito da Sega, il nuovo capitolo spin-off nella celebre serie Like a Dragon consentirà di ottenere dei bonus se usato in connessione con un account Sega, come la possibilità di ottenere il DLC con outfit di Kazuma Kiryu e forse anche altri elementi.

L'account Sega funziona in connessione con altri profili: al momento è possibile collegarlo agli account Nintendo, PlayStation, Xbox e Steam, con quello Epic Games che arriverà in un secondo momento.

Finora, l'unico titolo in grado di supportare l'account Sega è Phantasy Star Online 2 New Genesis Version 2, ma l'intenzione è espandere la piattaforma a comprendere diversi altri titoli della compagnia e sfruttare così un servizio interconnesso.