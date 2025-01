Intel Nova Lake avvistato in una spedizione: la produzione procede, cosa sappiamo delle CPU next-gen

La produzione di Intel Nova Lake sembra procedere senza intoppi: la bolla di spedizione di un "test chip" delle CPU di nuova generazione è infatti apparso su NBD.ltd, a testimonianza che il team blu è pienamente al lavoro sui processori next-gen.

Si prevede che Nova Lake sostituirà Panther Lake per le piattaforme mobili e Arrow Lake per le piattaforme desktop (nel caso non ci sia un rilascio desktop dopo la serie Core Ultra 200S). Le voci affermano che la gamma Nova Lake utilizzerà il nodo di processo Intel 14A o TSMC 2nm, ma Intel potrebbe optare per esternalizzare alcune unità o determinati chip a TSMC come fatto con Meteor Lake e Arrow Lake.

Il manifesto di spedizione di Intel Nova Lake apparso su NBD.ltd

L'uscita è prevista per il 2026 e sappiamo che, come Panther Lake, non presenterà memoria integrata nel package, lasciando Lunar Lake come l'unico chip a utilizzare un tale design nel prossimo futuro.