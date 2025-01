Intel svela i nuovi processori desktop Arrow Lake-S e Bartlett Lake-S al CES 2025

Intel ha presentato al CES 2025 una linea ampliata di processori desktop, introducendo le nuove CPU Arrow Lake-S con configurazioni "non-K" e la gamma Bartlett Lake-S , pensata per applicazioni edge e workload industriali. Questi nuovi processori offrono soluzioni innovative per utenti consumer, professionisti e industrie, ridefinendo il panorama delle prestazioni desktop.

La serie Arrow Lake-S introduce CPU "non-K" in configurazioni da 65W e 35W , progettate per garantire un equilibrio tra potenza ed efficienza energetica. Il modello di punta, Core Ultra 9 285, vanta 24 core (8 P-core e 16 E-core), una frequenza di boost fino a 5,6 GHz e una cache L3 di 36 MB, rendendolo ideale per gaming e produttività avanzata. La serie include inoltre funzionalità all'avanguardia come supporto al Thunderbolt 5, Wi-Fi 7 e connessioni ottimizzate tramite l'Intel Connectivity Performance Suite.

Bartlett Lake-S: soluzioni per l'edge computing

Intel ha ampliato la propria offerta con la serie Bartlett Lake-S, destinata a workload industriali come l'elaborazione AI, l'analisi dei dati e la gestione multimediale. Queste CPU, denominate Core 200S, offrono configurazioni ibride e P-core unici, con opzioni fino a 12 P-core per applicazioni ad alta intensità computazionale. La serie include modelli con TDP di 65W, 45W e 125W, garantendo una scalabilità ottimale per ambienti industriali e soluzioni edge.

Le nuove CPU Arrow Lake-S e Bartlett Lake-S rappresentano un passo avanti significativo per Intel, offrendo soluzioni versatili e ad alte prestazioni. I processori Arrow Lake-S saranno disponibili sul mercato dal 13 gennaio 2025, con configurazioni preassemblate da OEM già pronte per l'acquisto online e nei negozi. Bartlett Lake-S sarà inizialmente distribuito per applicazioni industriali, consolidando la posizione di Intel come leader nell'innovazione tecnologica. Nel frattempo Intel ha rivelato anche i nuovi Core Ultra 200HX, 200H e 200U al CES 2025.