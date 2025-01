AMD ha annunciato FSR 4, sarà disponibile solo su Radeon RX 9070?

AMD ha annunciato FSR 4, la nuova versione della sua tecnologia di upscaling, ora basata sul machine learning e sviluppata per le GPU con architettura RDNA 4. Sembra però che i requisiti per poterla utilizzare non saranno alla portata di tutti.

A quanto pare, infatti, FSR 4 funzionerà solo sulle schede AMD Radeon RX 9070 in quanto necessita di core per l'accelerazione IA di terza generazione, legati appunto all'architettura RDNA 4. Ciò inevitabilmente taglierà fuori i possessori delle GPU AMD prodotte in precedenza.

Disegnata per effettuare l'upscaling a 4K e per lavorare in combinazione con Frame Generation e Anti-Lag 2, la FidelityFX Super Resolution 4 potrà essere utilizzata solo nei giochi che già supportano FSR 3.1.

Per il momento un solo titolo supporta ufficialmente la nuova tecnologia: si tratta di Call of Duty: Black Ops 6.