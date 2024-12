AMD conferma a sorpresa le GPU next-gen RDNA 4: due nuove serie in un codice

RX 8800 e RX 8600: gli indizi

In primo luogo, il codice sorgente della libreria ROCm, dedicata al calcolo ad alte prestazioni, contiene per la prima volta riferimenti a due serie di GPU non ancora annunciati: RX 8800 e RX 8600. Sebbene non ci siano conferme ufficiali, è plausibile che si tratti delle prime schede della serie RX 8000, destinate rispettivamente alla fascia alta e a quella medio-bassa del mercato.

RX 8800 e RX 8600, crediti: videocardz.com

In secondo luogo, AMD ha confermato la presenza di Jack Huynh, vicepresidente senior e direttore generale del Computing and Graphics Group, come relatore al CES 2025. Huynh terrà un discorso di apertura durante l'evento, e non è escluso che possa sfruttare l'occasione per presentare al pubblico le nuove GPU.

Le nuove GPU dovrebbero offrire prestazioni nettamente superiori rispetto alla generazione precedente, grazie all'architettura RDNA 4 e all'utilizzo di tecnologie innovative come la memoria GDDR7. Il tutto avviene poche ore dopo l'annuncio delle Intel ARC B570 e B580, con dettagli, prezzi e data di uscita.

Oltre alle possibili novità di AMD, si vocifera poi che anche NVIDIA potrebbe presentare le sue GPU di nuova generazione, la serie RTX 5000, al CES 2025. Si prospetta dunque una sfida all'ultimo frame tra i due colossi del settore, con un possibile inserimento anche di Intel per la fascia medio bassa.

Voi che cosa ne pensate? E quale serie di GPU aspettate di più? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.