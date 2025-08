Ryzen 9000 con doppia 3D V-Cache? Ecco i dettagli su una possibile CPU AMD Zen 5 con 16 core

I nuovi possibili processori AMD serie 9000

Le informazioni provengono da chi11eddog, noto leaker vicino ai produttori di schede madri, che ha fornito dettagli sui possibili SKU in arrivo. La prima configurazione, con 8 core, avrebbe un TDP di 120W e una cache L3 da 96MB, valori che richiamano quelli del Ryzen 7 9800X3D. Questa configurazione lascia ipotizzare un modello intermedio, forse destinato a sostituire o affiancare un futuro 9700X3D.

Maggiore interesse suscita la presunta variante a 16 core, che dovrebbe presentare un TDP di 200W, superiore di 30W rispetto ai Ryzen 9 9950X e 9950X3D. Il dato più rilevante riguarda la cache L3, che secondo il leak raggiungerebbe 192MB. Tale configurazione suggerisce l'utilizzo di un design a doppio chiplet (CCD), ciascuno dotato di 32MB di cache standard e 64MB di 3D V-Cache, per un totale di due die con memoria verticale.

Se confermato, questo rappresenterebbe un cambio di strategia per AMD, che finora ha evitato soluzioni desktop con doppio 3D V-Cache per via dei costi di produzione elevati. I modelli attuali combinano un CCD con 3D V-Cache e uno senza, richiedendo talvolta di disabilitare un chiplet per ottimizzare le prestazioni in ambito gaming o applicativo.

Al momento non vi sono conferme ufficiali da parte di AMD, e resta incerto se questi modelli siano effettivamente destinati al mercato o se si tratti di prototipi in fase di valutazione. Voi sareste interessati a un chip di questo tipo? E a che prezzo? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto Intel amplia la linea Arrow Lake: arrivano nuove CPU Ultra 5 pensate per efficienza energetica e fascia entry-level.