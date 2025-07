Intel amplia la linea Arrow Lake: arrivano nuove CPU Ultra 5 pensate per efficienza energetica e fascia entry-level

Intel ha introdotto tre nuove CPU all'interno della sua gamma Arrow Lake, destinate principalmente al mercato entry-level e ai sistemi a basso consumo energetico. Si tratta dei modelli Core Ultra 5 235A, 235TA per desktop e 235UA per laptop, tutti basati sull'architettura Arrow Lake-S e H, con un focus evidente sulla riduzione dei consumi pur mantenendo specifiche competitive per l'uso quotidiano.

Versioni desktop: poche differenze per 235A, ma 235TA punta sulla massima efficienza Il Core Ultra 5 235A mantiene le stesse caratteristiche tecniche del 235 già presente sul mercato: 14 core (6 P-core + 8 E-core), clock di base da 2,9 GHz (E-core) e 3,4 GHz (P-core), TDP di 65W e grafica integrata con 3 core Xe a 300 MHz. Non ci sono variazioni evidenti rispetto al modello standard, suggerendo che potrebbe trattarsi di una semplice ridenominazione o variante OEM. Diverso invece il discorso per il Core Ultra 5 235TA, progettato per sistemi che privilegiano il risparmio energetico. I clock di base scendono drasticamente a 1,6 GHz (E-core) e 2,2 GHz (P-core), con un TDP base ridotto a 35W (114W in boost). Ideale per PC compatti o configurazioni silenziose, mantiene la stessa grafica integrata del fratello maggiore.