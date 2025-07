Intel Nova Lake Core Ultra 300K: una super cache L3 per sfidare la 3D V-Cache di AMD nel gaming?

I modelli Raptor Lake hanno mostrato segni di stagnazione, e la serie Arrow Lake non sembra aver colmato il divario con le proposte della concorrenza. Inoltre, i frequenti cambi di piattaforma socket imposti da Intel nelle ultime generazioni non hanno migliorato il sentiment tra appassionati e professionisti. Tuttavia, con Nova Lake, l'azienda potrebbe rimettersi in carreggiata, introducendo un elemento tecnico che richiama direttamente le soluzioni già adottate da AMD con le sue CPU dotate di 3D V-Cache.

Intel si prepara a rinnovare la propria offerta di CPU con la prossima generazione Nova Lake, nome in codice dei processori Core Ultra 300K . Secondo informazioni non ufficiali ma riportate da diverse fonti vicine all'azienda, i nuovi chip potrebbero segnare un punto di svolta per la casa di Santa Clara, dopo una serie di prodotti che non hanno pienamente soddisfatto le aspettative, soprattutto in ambito gaming.

Tante cache di terzo livello per i processori Intel Nova Lake

Secondo quanto trapelato, Intel starebbe valutando l'introduzione di una configurazione con grandi quantità di cache di terzo livello (L3), con un'implementazione nota come big Last-Level Cache (bLLC). Le prime indiscrezioni parlano di un massimo di 144MB di cache L3, un valore superiore a quello dell'AMD Ryzen 9 9950X3D, che attualmente offre fino a 128MB complessivi.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Non è ancora chiaro se la bLLC sarà strutturata come un modulo separato oppure integrata direttamente nel tile principale del processore. In entrambi i casi, l'obiettivo sembra essere quello di migliorare le prestazioni nei carichi di lavoro più sensibili alla latenza, in particolare in ambito videoludico. La gestione efficiente della cache ha infatti un impatto diretto sul frame rate e sulla reattività complessiva in giochi moderni, dove il collo di bottiglia della CPU può rappresentare un limite.

Tra le configurazioni previste per Nova Lake si segnalano tre varianti: 16P/32E, 8P/16E e 8P/12E. Le due versioni con core ibridi più contenuti (8P/16E e 8P/12E) dovrebbero essere le prime a introdurre la tecnologia bLLC. Entrambe, secondo fonti come il leaker Raichu e il dataminer Haze, saranno dotate anche di quattro core a basso consumo (LP core) e un TDP di 125W, in linea con i modelli K-Series, tipicamente rivolti a un'utenza enthusiast e al segmento gaming desktop.

Non è previsto, almeno per ora, che Intel adotti una configurazione esclusivamente con P-core, contrariamente a quanto fatto da AMD in alcune delle sue CPU di punta. Intel sembra voler puntare ancora sulla combinazione di Performance e Efficient core, caratteristica distintiva dell'architettura ibrida introdotta con Alder Lake e proseguita nelle generazioni successive. Al momento, però, mancano informazioni dettagliate sulle versioni standard della serie Nova Lake e sulla quantità di cache che esse integreranno. Non è quindi chiaro in che misura il livello di cache rappresenterà un tratto distintivo della linea bLLC o se verrà esteso anche a modelli destinati a un pubblico più ampio.

Voi che cosa ne pensate di queste indiscrezioni? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto Intel sfida anche le APU Halo di AMD con nuovi SoC ad alte prestazioni: Nova Lake-AX in arrivo nel 2026?