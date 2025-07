One UI 8, Now Bar supporterà fino a 35 applicazioni entro la fine del 2025

Samsung ha deciso di potenziare Now Bar , funzionalità che si prepara ad accogliere fino a 35 applicazioni entro la fine dell'anno. Le informazioni derivano dai documenti di supporto per il Samsung Galaxy Z Flip7, già dotato di One UI 8 . Attraverso questi documenti, infatti, viene specificato che arriveranno fino a 35 applicazioni entro la fine del 2025. Vediamo tutti i dettagli.

Nuove applicazioni in arrivo

Per chi non lo sapesse, Now Bar è un carosello di schede scorrevoli nella parte inferiore della schermata di blocco. Attraverso queste schede l'utente può accedere a una serie di informazioni o servizi molto utili. La funzione è arrivata con la serie Galaxy S25 e le applicazioni attualmente sono supportate sono diverse, tra cui Sveglia, Cronometro, Registratore vocale, During Exercise, Non disturbare, Lettore multimediale, Now Brief (ulteriormente migliorata con One UI 8), il telecomando di SmartThings TV e altre ancora.

Per ora non sappiamo quali app verranno aggiunte, ma vi informeremo non appena ne sapremo di più, soprattutto per quanto riguarda la disponibilità in Italia. Tra l'altro, One UI 8 introduce un'API che consente a qualsiasi app di creare le Live Notifications.