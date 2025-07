Samsung presenta Galaxy Z Flip7 e Z Flip7 FE: tutte le specifiche ed i prezzi italiani dei nuovi pieghevoli a conchiglia

In occasione dell'evento Galaxy Unpacked che si è tenuto in queste ultime ore in quel di New York, la compagnia sudcoreana ha ufficialmente svelato il nuovo Samsung Galaxy Z Flip7 e all'inedito modello entry-level Samsung Galaxy Z Flip7 FE: scopriamo insieme le specifiche tecniche, le principali funzionalità e il listino prezzi per i nuovi smartphone pieghevoli a conchiglia.

Samsung Galaxy Z Flip7: specifiche tecniche e prezzi Al suo interno figura un display AMOLED 2X da 6,9 pollici di diagonale protetto dal vetro Corning Gorilla Glass Victus 2, abbinato ad un display Super AMOLED esterno da 4,1 pollici di diagonale. Il nuovo modello presenta uno spessore di 13,7 millimetri da chiuso, rendendolo di fatto il Galaxy Z Flip più sottile di sempre, con un peso di 188 grammi. A questo si aggiunge poi il telaio in Armor Aluminum, che conferisce ulteriore resistenza e solidità allo smartphone. Al suo interno troviamo il chip proprietario Exynos 2500 con nodo produttivo a 3 nanometri, alimentato da una batteria da 4300 mAh di capacità che è in grado di garantire (almeno sulla carta) fino a 31 ore di riproduzione video continua. Samsung Galaxy Z Flip7 ha uno schermo esterno full display Passiamo al comparto fotocamere, che nel caso del modulo posteriore ospita un sensore grandangolare da 50 megapixel, oltre che un sensore ultrawide da 12 megapixel. Miglioramenti previsti per gli scatti notturni grazie al potenziamento di Nightography, che consente di acquisire foto anche in condizioni di scarsa luminosità. Samsung Galaxy Z Flip7 presenta al suo interno l'interfaccia proprietaria One UI 8, basata sul sistema operativo Android 15. Samsung Galaxy Z Flip7 all'evento di presentazione Il nuovo Samsung Galaxy Z Flip7 sarà disponibile sul mercato italiano nelle colorazioni Jetblack, Blue Shadow e Mint. In questo caso si partirà da 1279 euro per la versione da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, che aumenteranno a 1399 euro per la versione da 12 GB e 512 GB di storage. Scheda tecnica Samsung Galaxy Z Flip7 Dimensioni: 75,2 x 85,5 x 13,7 mm (da chiuso)

256 o 512 GB Fotocamere posteriori: Principale 50 MP con OIS, ƒ/1.8 Ultrawide 12 MP, ƒ/2.2

Fotocamera frontale: Principale 10 MP, f/2.2

4300 mAh Prezzo: 12 GB RAM + 256 GB Storage | 1279€ 12 GB RAM + 512 GB Storage | 1399€