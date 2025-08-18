ASUS ROG Ally X: la console portatile da gaming con Windows 11 in offerta su AliExpress

La ASUS ROG Ally X è disponibile su AliExpress a un prezzo speciale in due varianti: la versione con SSD da 2TB scende da 971,48€ a 871,48€, mentre quella con SSD da 1TB passa da 838,35€ a 738,35€. In entrambi i casi basta utilizzare il coupon ITBTS100, valido dal 18/08 al 27/08, una sola volta per utente sugli ordini spediti in Italia, non cumulabile con altre promozioni e disponibile fino a esaurimento scorte. Acquista qui la ROG Ally X da 2TB o qui la ROG Ally X da 1TB.
La ROG Ally X è una console portatile progettata per offrire la potenza di un PC gaming in un formato compatto. Monta un display da 7 pollici Full HD a 120Hz che garantisce fluidità e reattività anche nei titoli più impegnativi. Il cuore della macchina è l'AMD Ryzen Z1 Extreme, supportato da ben 24GB di RAM, capace di gestire giochi moderni senza compromessi.
Portabilità e potenza insieme
Uno dei punti di forza della ROG Ally X è la batteria da 80Wh, che assicura sessioni di gioco più lunghe rispetto ad altre portatili della stessa categoria. Il sistema operativo Windows 11 consente inoltre di accedere non solo alle piattaforme di gioco più note, come Steam, Xbox Game Pass e Epic Games Store, ma anche a tutte le funzioni tipiche di un PC. Questo la rende uno strumento versatile che va oltre il semplice gaming.
Con il suo design ergonomico e un hardware di livello premium, la ROG Ally X si rivolge a chi cerca una soluzione portatile senza rinunciare alla potenza di un computer da gioco. Grazie allo sconto attuale su AliExpress, entrambe le versioni diventano ancora più interessanti: la scelta tra 1TB e 2TB dipende solo dalle vostre esigenze di archiviazione, ma in ogni caso si tratta di un'occasione ideale per fare il salto verso il futuro del gaming portatile.