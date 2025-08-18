L'esclusiva di lancio di Nintendo Switch 2, Mario Kart World è attualmente in promozione

Oggi, su AliExpress, è possibile acquistare in promozione Mario Kart World, l'esclusiva che ha accompagnato il lancio della nuova console Nintendo, Switch 2. La promozione prevede l'applicazione di uno sconto di 10€ tramite il coupon MULTI10 (oppure ITBTS10) per un costo totale e finale d'acquisto di 60,75 €. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link .

Tutti i dettagli relativi a Mario Kart World

Tra le principale novità introdotte spicca il salto caricato, la corsa sui muri e un rewind temporaneo disponibile in single player. Oltre ai personaggi storici, sono presenti oltre 40 piloti con varianti a tema. Le modalità includono un rinnovato Gran Premio, in cui si viaggia tra le piste, la nuova modalità Sopravvivenza a eliminazione, la Corsa Libera con missioni e collezionabili e la classica Battaglia.

Mario Kart World

Per ulteriori approfondimenti e per scoprire ulteriori dettagli relativi alla resa tecnica sulla nuova console, alla godibilità del gameplay e alla fattura e caratura generali del titolo, ecco la nostra recensione proprio di Mario Kart World.