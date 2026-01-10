2

Inazuma Eleven: Victory Road e Fantasy Life i riceveranno altri contenuti gratis nei prossimi mesi

I giocatori di Inazuma Eleven: Victory Road e Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo hanno di che gioire: sono in programma nuovi contenuti gratuiti per entrambi i titoli tra gennaio e febbraio.

10/01/2026
Akihiro Hino, CEO di Level-5, ha pubblicato un messaggio su X in cui ha anticipato i piani della compagnia per i primi mesi del 2026. E le novità faranno probabilmente piacere ai giocatori di Inazuma Eleven: Victory Road e Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo: entrambi i titoli riceveranno a breve nuovi aggiornamenti gratuiti.

Hino parla nello specifico di "aggiornamenti maggiori" in arrivo già tra gennaio e febbraio, quindi nell'arco di poche settimane. Per quanto riguarda Inazuma Eleven, i primi dettagli sulle prossime novità verranno condivisi il 13 gennaio durante una diretta dedicata.

Continua il supporto post-lancio

"Questo è il video pubblicato internamente in Level-5 nell'ultimo giorno lavorativo del 2025. È stato realizzato in modo piuttosto interessante, quindi ho deciso di condividerlo anche con tutti voi. Ancora una volta, contiamo sul vostro supporto anche nel 2026. Sia Inazuma Eleven che Fantasy Life i riceveranno importanti aggiornamenti gratuiti tra gennaio e febbraio. Inoltre, il 13 gennaio terremo anche una diretta per Inazuma. Non vediamo l'ora!", recita il messaggio di Hino.

Vale la pena ricordare che entrambi i giochi hanno già ricevuto aggiornamenti gratuiti piuttosto consistenti nelle ultime settimane. Il 21 dicembre Inazuma Eleven: Victory Road ha ottenuto l'update "Galaxy & LBX", che amplia il gioco con nuove modalità, squadre e funzionalità.

Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo, invece, ha ricevuto a Natale il DLC gratuito The Sinister Broker Bazario's Schemes, che introduce una nuova avventura nella terra di Snoozaland, con nuovi nemici e una progressione di stampo roguelike.

