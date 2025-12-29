FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo ha raggiunto un notevole traguardo di vendite

FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo è un gioco particolare, ma si sta affermando come un successo sul mercato, come dimostra il nuovo e notevole traguardo di vendite raggiunto di recente, avendo superato 1,5 milioni di copie vendute.
La comunicazione è arrivata direttamente da Akihiro Hino, il CEO di Level-5, che ha riferito il nuovo traguardo raggiunto con un messaggio sui social, a dimostrazione di come il gioco stia continuando a registrare notevoli vendite nonostante si tratti di un titolo piuttosto fuori dagli schemi.
Uscito lo scorso maggio, FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo è disponibile su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, e anche questa diffusione su più piattaforme ha probabilmente contribuito al suo successo.
Ulteriore slancio con l'update gratis
Proprio nei giorni scorsi, FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo ha ricevuto un grosso update gratis che ha aggiunto diversi contenuti, con l'arrivo del pacchetto The Sinister Broker Bazario's Schemes, che ha introdotto una nuova area esplorabile e diverse attività aggiuntive.
L'espansione (traducibile come "Gli intrighi del sinistro mercante Bazario") introduce la nuova di gioco chiamata Snoozaland, ovvero un regno onirico dove "l'esplorazione open world incontra il brivido dei giochi roguelike".
Si tratta di una modalità di gioco caratterizzata da un'elevata rigiocabilità, con ogni partita in grado di offrire ricompense varie utilizzabili poi nella modalità principale di FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo.
FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo aveva già raggiunto un buon traguardo in termini di vendite, ma i dati erano ancora aggiornati a diversi mesi fa, mentre nel frattempo ha evidentemente migliorato la sua posizione.