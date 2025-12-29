FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo ha raggiunto un notevole traguardo di vendite

FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo è un gioco particolare, ma si sta affermando come un successo sul mercato, come dimostra il nuovo e notevole traguardo di vendite raggiunto di recente, avendo superato 1,5 milioni di copie vendute.

La comunicazione è arrivata direttamente da Akihiro Hino, il CEO di Level-5, che ha riferito il nuovo traguardo raggiunto con un messaggio sui social, a dimostrazione di come il gioco stia continuando a registrare notevoli vendite nonostante si tratti di un titolo piuttosto fuori dagli schemi.

Uscito lo scorso maggio, FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo è disponibile su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, e anche questa diffusione su più piattaforme ha probabilmente contribuito al suo successo.